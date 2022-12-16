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Diyarbakır'da polise hain saldırı! Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ: Teröre destek veren ülkeler ve kullandıkları çapulcu sürüsü...

A Haber
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Giriş: 16.12.2022 08:57
Diyarbakır'da polis servis aracına bombalı saldırı düzenlendi. 8 polis memuru ile bir sivil yaralandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başbuğ, "Terörle mücadelede öylesine bir noktaya geldik ki bu hem teröre destek veren ülkeleri hem de onun kullandığı çapulcu sürüsünü inanılmaz rahatsız etti. Bu açmazdan kurtulmanın yolunu da bu tür eylemlerde arayan mantık oluştu. Başından beri bu alçakça saldırının ve bu tür faaliyetin temel sebebi şu örgütün zaten temel taktiği bu böyle hain saldırıları çoluk çocuk sivil asker polis gözetmeden amacı alabildiğine kan dökmek olan bu mantığa dayanan saldırılar yapmak." ifadelerini kullandı.
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