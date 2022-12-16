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Diyarbakır’da polise hain saldırı! YENİ GÖRÜNTÜLER ortaya çıktı... İşte saldırıdan dakikalar öncesi

A Haber
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Giriş: 16.12.2022 10:29
Diyarbakır 'da polis servis aracına bombalı saldırı düzenlendi. 8 polis memuru ile bir sivil yaralandı. 5 gözaltı var. Diyarbakır - Mardin karayolunda ilerlerken patlamadan dakikalar öncesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
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