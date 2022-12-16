Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati KIZILELMA’yı inceledi: Türkiye Yüzyılı’na çok yakıştı

Paylaşımında, ülkenin savunma sanayisindeki büyük kazanımı Kızılelma'yı yerinde görme imkanı bulduklarını bildiren Nebati, "Kızılelma Türkiye Yüzyılı'na çok yakıştı. Bu tesisin yapımında emeği geçen Özdemir Bayraktar Bey'i rahmetle anıyor, başarılı çalışmalarından ötürü kıymetli evlatları Haluk ve Selçuk beyleri tebrik ediyorum." cümlesine yer verdi.