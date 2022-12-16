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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati KIZILELMA'yı inceledi: Türkiye Yüzyılı'na çok yakıştı

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.12.2022 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati KIZILELMA’yı inceledi: Türkiye Yüzyılı’na çok yakıştı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Baykar'ın öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın Türkiye Yüzyılı'na çok yakıştığını belirtti. Bakan Nebati, başarılarından dolayı Haluk ve Selçuk Bayraktar'ı tebrik etti.

Bakan Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı Twitter'dan Bayraktar Kızılelma'ya ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, ülkenin savunma sanayisindeki büyük kazanımı Kızılelma'yı yerinde görme imkanı bulduklarını bildiren Nebati, "Kızılelma Türkiye Yüzyılı'na çok yakıştı. Bu tesisin yapımında emeği geçen Özdemir Bayraktar Bey'i rahmetle anıyor, başarılı çalışmalarından ötürü kıymetli evlatları Haluk ve Selçuk beyleri tebrik ediyorum." cümlesine yer verdi.

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