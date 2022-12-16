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Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattındaki entegrasyon ertelendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.12.2022
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Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattındaki entegrasyon ertelendi

Metro İstanbul, Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında bugün ve yarın yapılması planlanan Fulya ve Yıldız istasyonlarının entegrasyon çalışmalarının ertelendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Gece metrosu uygulaması cumayı cumartesiye ve cumartesiyi pazara bağlayan gece devam edecek olup, seferlerimiz 66 saat kesintisiz gerçekleştirilecektir." denildi.

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