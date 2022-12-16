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Son dakika: 2022-2023 GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçları açıklandı

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.12.2022 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022
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Son dakika: 2022-2023 GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçları açıklandı

Son dakika... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 2022-2023 GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Peki, sonuçlar nasıl öğrenilecek? 2022-2023 KYK burs ve kredi ücretleri ne kadar oldu. Detaylar haberimizde…

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 2022-2023 GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

"GENÇLERİN DESTEKÇİSİ OLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Kasapoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Değerli genç arkadaşlarım, heyecanla beklediğiniz GSB Burs ve Öğrenim kredisi sonuçları açıklandı. Gençlerin bakanlığı olarak her zaman sizlerin destekçisi olmaya devam edeceğiz. dedi.

BURS SONUÇLARI E-DEVLET'TE

Burs sonuçları, değerlendirme işlemleri sona erdiğinde e-Devlet üzerinden erişime açıldı.

KYK burs sonucu sorgulama işlemi, T.C. kimlik numarası ve şifre ile gerçekleşecek.

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2022-2023 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı Millete Sesleniş konuşmasında 2022-2023 KYK burs ve kredi ücretlerini duyurdu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamasına göre;

2023 KYK lisans bursu 850 TL'den 1250 TL'ye

Yüksek Lisans burs ücreti 1700 TL'den 2 bin 500 TL'ye

Doktora burs miktarı ise 2 bin 550 TL'den 3 bin 750 TL'ye yükseltildi.

YÜZDE 47'LİK ARTIŞ

Sosyal medya hesabından canlı yayında açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vermiş olduğu müjde sonucunda kredi ve burs ücretlerinde yapılan yüzde 47'lik artışa vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Böylelikle lisansta ödenen tutar 850 liradan 1250 liraya, yüksek lisansta ödenen tutar 1700 liradan 2500 liraya, doktora için ödenen tutar ise 2550 liradan 3750 liraya yükselmiş oldu. Ocak ayından itibaren alacağınız ödemeler, bu seviyelerde olacak. Tüm gençlerimize yeni düzenlememizin de hayırlı olmasını temenni ediyorum. Burs ve kredi sistemimiz, dünyanın en büyük ve en kapsayıcı sistemi. Sonuçlar e-Devlet üzerinden erişime açıldı. 20 Aralık gece saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylayabilirsiniz."

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"YEDEKTE BEKLEYEN HİÇBİR GENCİMİZ KALMADI"

Bakanlığa bağlı yurtların sayısının 800'e kapasitesinin ise 850 bine ulaştığını aktaran Kasapoğlu,"Yedekte bekleyen hiçbir gencimiz kalmadı. GSB yurtları çatısı altına girmek isteyen herkese cevap verdik. Yurtlarda verdiğimiz beslenme desteğini 1800 liraya çıkararak sabah ve akşam yemeklerinde ekstra bir ücret ödenmemesini sağladık. Ayrıca bu yıl yurt ücretlerinde de herhangi bir güncelleme yapmadık. Ortalama 370 lira gibi sembolik bir ücretle hizmet veren yurtlarımızda güvenlik, temizlik, elektrik, su, çamaşır, internet gibi hizmetler için ekstra hiçbir ücret alınmıyor." ifadelerini kullandı.

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