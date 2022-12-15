Son dakika: 6 yaşındaki çocuğa istismar davasında yeni gelişme: Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel tutuklandı | Babanın ifadesi ortaya çıktı

"16 YAŞINDA SÖZ KESİLDİ"

Yaşanan olayın ardından baba Yusuf Ziya Gümüşel'in savcılıkta verdiği ifade de ilk kez otaya çıktı. İfadesinde Hira Nur Vakfı'nda fahri imam olarak çalıştığını söyleyen Gümüşel, "Benim kızım olan H.K.G'nin 6 yaşındayken Kadir İstekli ile imam nikahını ben kıymadım. Böyle bir olay olmadı. Kızım 16 yaşındayken söz kesilmişti. Kızım 17 yaşındayken Kadir İstekli ile nişanlandı. Nişandan sonra düğüne yakın bir tarihte Sancaktepe'de ben kızımın ve Kadir İstekli'nin dini merasimle imam nikahı işlemini yaptım. Daha sonra da resmi evlilik yaptılar" dedi.

"BAŞKA ÇOCUKLARLA BİRLİKTE KADİR'İN YANINA GİDİYORDU"

Kadir İstekli'nin 25 yıldan bu yana vakfın talebesi olduğunu söyleyen Yusuf Ziya Gümüşel, "Şu anda da vakıfta fahri okutman olarak çalışmaktadır. Ben ve Kadir İstekli Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı personel değiliz. Memur sıfatımız da yoktur. Kızım bana eşinden ayrılmak istediği hakkında bir şey anlatmadı. Kızımın dosyaya verdiği gelinlik şeklindeki giysiyi hafızlığa başladığında ben hediye olarak almıştım. Kolyeyi de ben almıştım. Kızım 6 yaşındayken Kadir'in herhangi bir evi yoktu. Kızım başka çocuklarla birlikte ve benim kontrolüm altında Kadir'in yanına gidiyordu. Ancak ağabeyi Muhammet Sıddık da yanında oluyordu" dedi.

"PSİKİYATRİ DOKTORUNA GİTTİ"

Suçlamaları kabul etmeyen Gümüşel, "Kızım bana evden taşınmak istediğine dair bir şey söylemedi. Ancak eşi bana yaklaşık 1-2 ay kadar önce müştekinin farklı adresteki bir eve taşınmak istediğini yanımızdan uzaklaşmak istediğini söyledi. Yaklaşık 4-5 ay önce kızım annesiyle birlikte bir psikiyatri doktoruna gittiğini biliyorum. Kadir İstekli isimli kişi benim talebemdi" dedi.

BAKAN YANIK'TAN AÇIKLAMA



Aile Bakanı Derya Yanık, "Bir kez daha şunun altını çizerek ifade etmek istiyoruz; altı yaşında bir çocuğun herhangi bir gerekçe ile herhangi bir sebeple hele o güzel dinimizi vesile kılarak evlendirilmesi kabul edilemez." dedi.