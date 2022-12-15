Son dakika: 6 yaşındaki çocuğa istismar davasında yeni gelişme: Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel tutuklandı | Babanın ifadesi ortaya çıktı
Son dakika haberi... Türkiyeyi ayağa kaldıran 6 yaşındaki çocuğa istismar davasında son dakika gelişmesi yaşandı. Soruşturma kapsamında Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında tutuklanmaları yönünde yakalama kararı verilmişti. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Kadir İstekli ve baba Yusuf Ziya Gümüşel’i gözaltına aldı. Şüpheliler Gayrettepe Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki isim çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baba Gümüşel’in savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Gümüşel, kızının 17 yaşında Kadir İstekli ile evlendiğini söyleyerek, “Kızım 6 yaşındayken Kadir’in herhangi bir evi yoktu. Kızım başka çocuklarla birlikte ve benim kontrolüm altında Kadir’in yanına gidiyordu. Ancak ağabeyi Muhammet Sıddık da yanında oluyordu” dedi.
Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edildi. İddianamede Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi.
Toplumda yankı uyandıran ve tepkilere neden olan olayla ilgili H.K.G. ve Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı tarafından tutuksuz sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında tutuklama talep edildi.
TUTUKLANDILAR
Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin haklarında çıkardığı yakalama kararı sonrası polis tarafından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel, bugün Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkan sanıklar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel, Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 30 Ocak 2023 tarihine hakim karşısına çıkacak.
ZİNCİRLEME İSTİSMAR
6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirildiğine ilişkin iddiaların yer aldığı iddianame İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatma Gümüşel ve imam nikahlı eş Kadir İstekli hakkında 'Zincirleme şekilde çocuğun istismarı' suçundan açılan davada mahkeme, 30 Ocak 2023 tarihine duruşma günü vermişti.
2 SANIĞA MAHKEMEDEN YAKALAMA KARARI
Konuyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile mağdur H.K.G.'nin avukatlarınca tutuklamaya yönelik taleplerini değerlendirdi.
Talebi usul ve yasaya uygun bulan mahkeme, sanık Kadir istekli ve sanık Yusuf Ziya Gümüşel'in üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, suçun katalog suçlardan olması, CD çözümü içerir bilirkişi raporu ve bu suç için yasada öngörülen alt ve üst sınırları dikkate aldı.
KIZ İÇİN RAPOR İSTEDİ
Sanıkların kaçma şüphesi olduğuna vurgu yapan mahkeme, 2 sanığın da tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı çıkarttı. Sanıkların yargı alanı içinde yakalandığında 24 saat içinde mahkemede ya da Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesinde hazır edilmesini kararlaştırdı. Müşteki H.K.G.'nin adresinin İzmir'de olduğunu belirten mahkeme, çocukların cinsel istismarı suçu kapsamında ruh sağlığının bozulup bozulmadığı yönünde rapor aldırılmasına karar verdi.
TUTUKLANDILAR
Yakalama kararını ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gümüşel ve İstekli tutuklandı.
BABANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi olayında hakkında çıkarılan yakalama kararı sonrası bugün tutuklanan Yusuf Ziya Gümüşel'in savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Miliyet'in haberine göre Gümüşel, kızının 17 yaşında Kadir İstekli ile evlendiğini söyleyerek, "Kızım 6 yaşındayken Kadir'in herhangi bir evi yoktu. Kızım başka çocuklarla birlikte ve benim kontrolüm altında Kadir'in yanına gidiyordu. Ancak ağabeyi Muhammet Sıddık da yanında oluyordu" dedi.
Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında kızı H.K.G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edildi. İddianamede sanıklar Kadir İstekli hakkında 30 yıldan az olmamak, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında da 18 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istendi. Tutuksuz olan sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel hakkında önceki gün tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Gözaltına alınan İstekli ve Gümüşel bugün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"16 YAŞINDA SÖZ KESİLDİ"
Yaşanan olayın ardından baba Yusuf Ziya Gümüşel'in savcılıkta verdiği ifade de ilk kez otaya çıktı. İfadesinde Hira Nur Vakfı'nda fahri imam olarak çalıştığını söyleyen Gümüşel, "Benim kızım olan H.K.G'nin 6 yaşındayken Kadir İstekli ile imam nikahını ben kıymadım. Böyle bir olay olmadı. Kızım 16 yaşındayken söz kesilmişti. Kızım 17 yaşındayken Kadir İstekli ile nişanlandı. Nişandan sonra düğüne yakın bir tarihte Sancaktepe'de ben kızımın ve Kadir İstekli'nin dini merasimle imam nikahı işlemini yaptım. Daha sonra da resmi evlilik yaptılar" dedi.
"BAŞKA ÇOCUKLARLA BİRLİKTE KADİR'İN YANINA GİDİYORDU"
Kadir İstekli'nin 25 yıldan bu yana vakfın talebesi olduğunu söyleyen Yusuf Ziya Gümüşel, "Şu anda da vakıfta fahri okutman olarak çalışmaktadır. Ben ve Kadir İstekli Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı personel değiliz. Memur sıfatımız da yoktur. Kızım bana eşinden ayrılmak istediği hakkında bir şey anlatmadı. Kızımın dosyaya verdiği gelinlik şeklindeki giysiyi hafızlığa başladığında ben hediye olarak almıştım. Kolyeyi de ben almıştım. Kızım 6 yaşındayken Kadir'in herhangi bir evi yoktu. Kızım başka çocuklarla birlikte ve benim kontrolüm altında Kadir'in yanına gidiyordu. Ancak ağabeyi Muhammet Sıddık da yanında oluyordu" dedi.
"PSİKİYATRİ DOKTORUNA GİTTİ"
Suçlamaları kabul etmeyen Gümüşel, "Kızım bana evden taşınmak istediğine dair bir şey söylemedi. Ancak eşi bana yaklaşık 1-2 ay kadar önce müştekinin farklı adresteki bir eve taşınmak istediğini yanımızdan uzaklaşmak istediğini söyledi. Yaklaşık 4-5 ay önce kızım annesiyle birlikte bir psikiyatri doktoruna gittiğini biliyorum. Kadir İstekli isimli kişi benim talebemdi" dedi.
BAKAN YANIK'TAN AÇIKLAMA
Aile Bakanı Derya Yanık, "Bir kez daha şunun altını çizerek ifade etmek istiyoruz; altı yaşında bir çocuğun herhangi bir gerekçe ile herhangi bir sebeple hele o güzel dinimizi vesile kılarak evlendirilmesi kabul edilemez." dedi.
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