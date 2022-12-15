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Son dakika: Beykoz’da hareket halindeki otomobile saldırı: "Çerkes Cengiz" silahlı saldırıda yaralandı

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Giriş Tarihi: 15.12.2022 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022
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Son dakika: Beykoz’da hareket halindeki otomobile saldırı: Çerkes Cengiz silahlı saldırıda yaralandı

Beykoz Riva Yolu’nda hareket halindeki otomobile başka bir otomobilde bulunan kişiler tarafından yapılan silahlı saldırıda kamuoyunda Çerkes Cengiz olarak bilinen Cengiz Şıklaroğlu ile yanında bulunan bir kişi yaralandı.

'Çerkes Cengiz' olarak tanınan Cengiz Şıklaroğlu Beykoz'da silahlı saldırıya uğradı. Şıklaroğlu ve araç sürücüsü Cem Saka yaralandı.

Olay dün saat 13.00 sıralarında Beykoz Yeni Riva Yolu'nda meydana geldi. 'Çerkes Cengiz' olarak tanınan Cengiz Şıklaroğlu'nun da bulunduğu 34 EGJ 239 plakalı otomobil, Riva istikametinde ilerliyordu.

Bu sırada aynı yönde seyreden başka bir otomobilde bulunan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Şıklaroğlu'nun içindeki otomobile peş peşe ateş etti.

Saldırıda Cengiz Şıklaroğlu ve otomobil sürücüsü Cem Saka yaralandı. Saldırganlar ise araçlarıyla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Saka ambulansla, Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Şıklaroğlu ise Beykoz'da bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.

Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Otomobil ise yapılan olay yeri incelemelerinin ardından otoparka çekildi.



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