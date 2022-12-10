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Haberler Galeri 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar skandalını ortaya çıkaran muhalif gazeteci Timur Soykan Halk TV'de itiraf etti: Devleti tebrik etmek gerek!

6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar skandalını ortaya çıkaran muhalif gazeteci Timur Soykan Halk TV'de itiraf etti: Devleti tebrik etmek gerek!

Türkiye, Hiranur Vakfı'nın kurucularından olan Yusuf Ziya Gümüşel'in kızının yaşadığı cinsel istismar olayını konuşuyor. Başta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, istismar olayında bile devleti suçlayarak siyasi rant devşirmeye çalışanlara cevap, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan gelmişti. A Haber'e konuşan Bakan Yanık; "Kadına şiddet, çocuk istismarı siyasetin konusu değildir. Üzerinden siyaset üretilecek konular değildir. Bunu toplumsal bir mesele olarak kabul edip hep birlikte mücadele etmeliyiz" ifadelerini kullanmıştı. Çocuk istismarı iddiası ile ilgili konuşan gazeteci Timur Soykan ile Murat Ağırel'den CHP'nin kanalı Halk TV'de itiraf gibi açıklama geldi. Devletin mağdur ile nasıl ilgilendiğini, henüz iddianame hazırlanmadan Aile Bakanlığı'nın kadını korumaya aldığını, eğitim de dahil olmak üzere tüm ihtiyaçlarını nasıl karşıladığını anlattılar. Soykan "Devletimiz ilgileniyor, devletimizin koruması altında. Buradan Aile Bakanlığımızı ve yetkililerini tebrik etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 10.12.2022 16:42 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022 16:54
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6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar skandalını ortaya çıkaran muhalif gazeteci Timur Soykan Halk TV’de itiraf etti: Devleti tebrik etmek gerek!

Gazeteci Timur Soykan ile Murat Ağırel CHP'nin kanalı Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk oldular. Devletin mağdur ile nasıl ilgilendiğini, henüz iddianame hazırlanmadan Aile Bakanlığı'nın kadını nasıl korumaya aldığını anlatan Murat Ağırel "İddianame yazılmadan bakanlık müdahale etmiş. Barınmasını sağlamış. Çocuğa eğitim sağlamış. Mesleki eğitim kurslarına gönderilmiş, İngilizceyi anadili gibi öğrenmiş" bilgisini verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar skandalını ortaya çıkaran muhalif gazeteci Timur Soykan Halk TV’de itiraf etti: Devleti tebrik etmek gerek!

"DEVLETİMİZ İLK ANDAN İTİBAREN KADINI KORUMA ALTINA ALDI"

Soykan, "Suç duyurusundan sonra boşanıyor. Çocuğunu da alıyor. Uzak bir kentte hayat kuruyor. Çocuğu ile ilgileniyor. Bu çemberden çıkmaya çalışıyor. Böyle çok az insan var. Devletimiz ilgileniyor, koruması altında. Oldukça iyi bir şekilde korunuyor" ifadelerini kullandı.

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6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar skandalını ortaya çıkaran muhalif gazeteci Timur Soykan Halk TV’de itiraf etti: Devleti tebrik etmek gerek!

"BAKANLIK ÇOCUĞA EĞİTİM SAĞLAMIŞ"

Türkiye'yi sarsan '6 yaşındaki kız çocuğuna istismar' olayı ile ilgili konuşan gazeteci Murat Ağırel ise devletin rolünün altını çizdi.

DAHA İDDİANAME HAZIRLANMADAN DEVLET MÜDAHALE ETTİ

Devletin mağdur ile nasıl ilgilendiğini, henüz iddianame hazırlanmadan Aile Bakanlığı'nın kadını nasıl korumaya aldığını anlatan Ağırel "İddianame yazılmadan bakanlık müdahale etmiş. Barınmasını sağlamış. Çocuğa eğitim sağlamış. Mesleki eğitim kurslarına gönderilmiş, İngilizceyi anadili gibi öğrenmiş" bilgisini verdi.

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6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar skandalını ortaya çıkaran muhalif gazeteci Timur Soykan Halk TV’de itiraf etti: Devleti tebrik etmek gerek!

AİLE BAKANLIĞI MÜDAHİL OLDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı iddia edilen H.K.G ile ilgili açıklamada bulundu.

Basında çıkan "H.K.G'nin 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı" yönündeki haberlere ilişkin açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtilen Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tarafımızdan, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' iddiasıyla açılan davaya müdahil olunmuştur. Bakanlığımızca süreç yakından takip edilerek, bundan önce olduğu gibi ilerleyen dönemde de mağdura her türlü hukuksal destek verilecektir."

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6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar skandalını ortaya çıkaran muhalif gazeteci Timur Soykan Halk TV’de itiraf etti: Devleti tebrik etmek gerek!

"ÇOCUKLARIMIZ SÖZ KONUSU; BU SİYASİ BİR MESELE DEĞİL"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocuğun cinsel istismarının hangi sebeple, hangi gerekçeyle olursa olsun kabul edilemeyeceğini ve meşru gösterilemeyeceğini söyledi. Bakan Yanık, A Haber'de katıldığı canlı yayında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Davanın hukuki süreçte takipçisi olduklarını söyleyen Yanık, aynı zamanda mağdurun talebi durumunda mağdurun ve çocuğunun her türlü sosyal hizmet desteklerinden yararlanmasını sağlayacaklarını belirtti. Yanık, "Kadına şiddet, çocuk istismarı siyasetin konusu değildir. Üzerinden siyaset üretilecek konular değildir. Bunu toplumsal bir mesele olarak kabul edip hep birlikte mücadele etmeliyiz" diye konuştu.