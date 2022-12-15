Çocuğa istismar davasında TUTUKLAMA! KADİR İSTEKLİ ve baba YUSUF ZİYA GÜMÜŞEL tutuklandı

Son dakika haberi... İstanbul'da 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğramasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan Kadir İstekli ve baba Yusuf Ziya Gümüşel tutuklandı. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.

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