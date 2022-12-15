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Çocuğa istismar davasında TUTUKLAMA! KADİR İSTEKLİ ve baba YUSUF ZİYA GÜMÜŞEL tutuklandı

A Haber
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Giriş: 15.12.2022 14:20
Son dakika haberi... İstanbul'da 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğramasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan Kadir İstekli ve baba Yusuf Ziya Gümüşel tutuklandı. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.
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