Son dakika | İşte halka hakaret eden Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar için istenen ceza

TWEETLERİ İDDİANAMEDE YER ALDI

Yapılan incelemeler sonrası Kolivar'ın suçlamaya konu olan 4 tweetine de iddianamede yer verildi. Paylaşımların hakaret içerikli olduğu değerlendirilen iddianamede, 2 tweetin Cumhurbaşkanının şeref ve saygınlığına saldırı mahiyetinde olduğu, diğer 2 tweetin ise aşağılayıcı ve onur kırıcı olduğu konusunda tereddüt bulunmadığı belirtildi.