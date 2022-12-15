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Başkan Erdoğan'dan şehit Üsteğmen Tunahan Yavuz'un ailesine taziye

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.12.2022
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Başkan Erdoğan’dan şehit Üsteğmen Tunahan Yavuz’un ailesine taziye

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz'un ailesine başsağlığı diledi.

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