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Son dakika: Kırıkkale'de korkutan deprem! AFAD duyurdu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.12.2022
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Son dakika: Kırıkkale’de korkutan deprem! AFAD duyurdu

Son dakika haberi... Kırıkkale'nin Delice ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 03.49'da meydana gelen deprem, 12,48 kilometre derinde kaydedildi.

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