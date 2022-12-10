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Son dakika: Erzincan'da 3.6 büyüklüğünde deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.12.2022
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Son dakika: Erzincan’da 3.6 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre AFAD'ın verilerine göre Erzincan'ın Refahiye ilçesinde saat 13:29'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.05 kilometre olarak açıklandı.

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