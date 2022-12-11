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Akdeniz'de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,2 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.12.2022
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Akdeniz’de korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,2 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de sabah saatlerinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.59'da Muğla'nın Datça ilçesine 335 kilometre uzaklıkta 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7,22 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.12.11 05:37:50 38.3540 27.1755 12.0 -.- 1.4 -.- BUCA (IZMIR) İlksel
2022.12.11 05:02:48 40.8035 31.0043 6.3 -.- 1.4 -.- ICMELER-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.12.11 04:59:07 34.5102 23.9582 30.3 -.- 4.0 3.9 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.12.11 04:56:13 40.1430 31.7755 9.6 -.- 2.2 -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2022.12.11 04:35:57 40.2333 34.5465 5.0 -.- 1.3 -.- ARABACAYI-SUNGURLU (CORUM) İlksel
2022.12.11 04:31:25 37.1477 28.4283 2.1 -.- 1.8 -.- YENIKOY-(MUGLA) İlksel
2022.12.11 03:53:41 40.7805 31.0243 9.4 -.- 1.4 -.- GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.12.11 03:11:53 38.4688 44.3118 5.0 -.- 2.1 -.- KAPIKOY-SARAY (VAN) İlksel
2022.12.11 02:50:11 37.0430 28.4058 8.1 -.- 1.4 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel


2022.12.11 02:41:17 40.3160 34.6833 4.0 -.- 2.8 -.- DENIZ-(CORUM) İlksel
2022.12.11 02:29:24 37.0927 28.4265 4.6 -.- 3.8 3.8 ULA (MUGLA) İlksel
2022.12.11 02:28:36 40.6337 33.0860 12.0 -.- 2.0 -.- ORTA (CANKIRI) İlksel
2022.12.11 02:26:42 37.0865 28.4142 7.0 -.- 3.1 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2022.12.11 02:08:30 39.0133 43.6878 8.7 -.- 1.7 -.- KEMERKOPRU-MURADIYE (VAN) İlksel
2022.12.11 01:21:41 38.9880 28.0570 11.1 -.- 2.6 -.- HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2022.12.11 00:47:50 36.5543 35.5850 21.7 -.- 1.4 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.12.10 21:36:24 37.0183 28.9037 24.0 -.- 1.4 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.12.10 21:24:35 37.0508 28.9287 17.3 -.- 1.4 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.12.10 21:01:47 37.2747 36.3018 5.0 -.- 1.4 -.- OLUKLU-DUZICI (OSMANIYE) İlksel
2022.12.10 20:42:26 36.9295 27.6870 5.0 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

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