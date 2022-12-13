Aydın’da deprem mi oldu? 13 Aralık Kuşadası Körfesi deprem şiddeti ve merkez üssü neresi? SON DAKİKA HABERLER

Aydın'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Aydın yakınlarında Kuşadası Körfezi'nde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre ilçelerde de hissedildi. Peki, Aydın'da deprem mi oldu? 13 Aralık Kuşadası Körfesi deprem şiddeti ve merkez üssü neresi? İşte son gelişmeler...

AYDIN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Saat 8.39'da 3.8 büyüklüğünde yerin 5.4 kilometre altında meydana gelen depremin merkez üssü Kuşadası Körfezi olarak kayıtlara geçti. Deprem merkez üssü şöyle: