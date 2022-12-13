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Aydın'da deprem mi oldu? 13 Aralık Kuşadası Körfesi deprem şiddeti ve merkez üssü neresi? SON DAKİKA HABERLER

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.12.2022 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022
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Aydın’da deprem mi oldu? 13 Aralık Kuşadası Körfesi deprem şiddeti ve merkez üssü neresi? SON DAKİKA HABERLER

Aydın yakınlarında deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Kuşadası Körfezi'nde 3.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Bu gelişmelerin ardından depremin merkez üssü araştırılmaya başlandı. Çevre ilçelerde hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Peki, Aydın'da deprem mi oldu? 13 Aralık Kuşadası Körfesi deprem şiddeti ve merkez üssü neresi? İşte haberin detayları...

Aydın'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Aydın yakınlarında Kuşadası Körfezi'nde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre ilçelerde de hissedildi. Peki, Aydın'da deprem mi oldu? 13 Aralık Kuşadası Körfesi deprem şiddeti ve merkez üssü neresi? İşte son gelişmeler...

AYDIN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Saat 8.39'da 3.8 büyüklüğünde yerin 5.4 kilometre altında meydana gelen depremin merkez üssü Kuşadası Körfezi olarak kayıtlara geçti. Deprem merkez üssü şöyle:

SON DEPREMLER (13 ARALIK 2022)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.12.13 09:09:02 38.4245 39.1167 5.0 -.- 1.7 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.12.13 08:39:32 37.7948 27.2185 5.4 -.- 3.9 3.8 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.12.13 08:38:10 36.7737 33.3617 4.1 -.- 2.6 -.- GECIMLI-MUT (MERSIN) İlksel
2022.12.13 07:56:07 37.3223 36.2958 11.0 -.- 1.4 -.- CERCIOGLU-DUZICI (OSMANIYE) İlksel

2022.12.13 07:49:43 37.6783 32.1180 12.1 -.- 1.5 -.- INLICE-MERAM (KONYA) İlksel
2022.12.13 07:14:23 35.7403 26.5760 10.9 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
2022.12.13 07:08:18 40.3257 27.1713 16.1 -.- 1.3 -.- H. HUSEYINYAYLASI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2022.12.13 06:58:32 40.2258 31.7203 1.7 -.- 2.0 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2022.12.13 06:36:49 38.0627 38.6658 7.6 -.- 1.8 -.- CAT-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2022.12.13 06:21:17 40.3518 27.1110 13.6 -.- 4.7 -.- ESKIBALIKLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2022.12.13 06:02:19 40.8927 42.8030 3.8 -.- 1.9 -.- MOLLAHASAN-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.12.13 05:31:08 37.3518 36.2843 5.4 -.- 3.4 3.2 KIYIKCI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.12.13 05:28:53 36.9427 28.4515 7.1 -.- 2.7 -.- YESILCAM-ULA (MUGLA) İlksel

2022.12.13 05:00:58 39.1213 41.2577 21.7 -.- 1.4 -.- YAYLA-VARTO (MUS) İlksel
2022.12.13 04:52:10 36.5015 36.5425 7.4 -.- 1.8 -.- SUCUKOY-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2022.12.13 03:47:39 40.3812 34.5417 2.7 -.- 1.8 -.- LALOGLU-(CORUM) İlksel
2022.12.13 03:42:45 40.4097 34.5647 5.0 -.- 2.4 -.- LALOGLU-(CORUM) İlksel

2022.12.13 03:33:28 37.0708 28.4268 2.3 -.- 1.3 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.12.13 02:37:47 35.0657 26.8172 5.0 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.12.13 02:16:14 38.7350 43.3993 3.9 -.- 1.8 -.- OCAKLI-(VAN) İlksel
2022.12.13 02:13:36 40.9122 35.9057 9.3 -.- 1.0 -.- LADIK (SAMSUN) İlksel

2022.12.13 02:04:53 37.3918 37.1323 5.2 -.- 1.8 -.- NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.12.13 01:34:45 37.0582 29.1638 7.6 -.- 1.2 -.- SUCATI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2022.12.13 00:54:51 40.7873 31.0643 12.2 -.- 1.3 -.- KUSACMASI-(DUZCE) İlksel

Son deprem nerede oldu? SON DEPREM NEREDE OLDU?

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