Çanakkale’de korkutan deprem! İstanbul’da da hissedildi | AFAD büyüklüğünü 4,3 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 06.21 sıralarında merkez üssü Çanakkale Biga olan, yerin 12.7 kilometre derinliğinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.