Çanakkale'de korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi | AFAD büyüklüğünü 4,3 olarak duyurdu | SON DEPREMLER
Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale'de sabah saatlerinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 06.21 sıralarında merkez üssü Çanakkale Biga olan, yerin 12.7 kilometre derinliğinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.12.13 06:21:17 40.3583 27.1153 12.7 -.- 4.8 4.0 ESKIBALIKLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2022.12.13 05:31:08 37.3518 36.2843 5.4 -.- 3.4 3.2 KIYIKCI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.12.13 05:28:53 36.9427 28.4515 7.1 -.- 2.7 -.- YESILCAM-ULA (MUGLA) İlksel
2022.12.13 05:00:58 39.1213 41.2577 21.7 -.- 1.4 -.- YAYLA-VARTO (MUS) İlksel
2022.12.13 04:52:10 36.5015 36.5425 7.4 -.- 1.8 -.- SUCUKOY-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2022.12.13 03:47:39 40.3812 34.5417 2.7 -.- 1.8 -.- LALOGLU-(CORUM) İlksel
2022.12.13 03:42:45 40.4097 34.5647 5.0 -.- 2.4 -.- LALOGLU-(CORUM) İlksel
2022.12.13 03:33:28 37.0708 28.4268 2.3 -.- 1.3 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.12.13 02:37:47 35.0657 26.8172 5.0 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.12.13 02:16:14 38.7350 43.3993 3.9 -.- 1.8 -.- OCAKLI-(VAN) İlksel
2022.12.13 02:13:36 40.9122 35.9057 9.3 -.- 1.0 -.- LADIK (SAMSUN) İlksel
2022.12.13 02:04:53 37.3918 37.1323 5.2 -.- 1.8 -.- NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.12.13 01:34:45 37.0582 29.1638 7.6 -.- 1.2 -.- SUCATI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2022.12.13 00:54:51 40.7873 31.0643 12.2 -.- 1.3 -.- KUSACMASI-(DUZCE) İlksel
2022.12.12 23:39:46 37.0960 28.4262 5.9 -.- 1.9 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2022.12.12 22:39:28 36.9670 28.5025 10.0 -.- 2.3 -.- CORUS-ULA (MUGLA) İlksel
2022.12.12 17:16:26 41.4013 25.5050 6.7 -.- 2.6 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.12.12 16:02:10 40.6688 25.3012 7.1 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.12.12 15:53:44 40.8147 30.9862 4.5 -.- 3.0 3.1 SARIDERE-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.12.12 14:24:17 39.8707 39.9982 3.1 -.- 2.4 -.- BALIKLI-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel
2022.12.12 13:38:54 40.8773 31.3905 23.1 -.- 1.5 -.- KIRIK-YIGILCA (DUZCE) İlksel
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