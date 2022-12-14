Zonguldak son dakika trafik kazası! Zonguldak öğrenci servis kazası yaralı isimleri açıklandı mı? Kilimli ilçesi...
Zonguldak öğrenci servis kazası yaralı isimleri açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde öğrenci servisinin tepeden yuvarlanması sonucu meydana gelen feci kazada 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. Peki, Zonguldak öğrenci servisi kazası yaralı isimleri açıklandı mı? Kilimli ilçesi...
SON DAKİKA! Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde öğrenci servisinin tepeden yuvarlanması sonucu meydana gelen feci kazada 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. Gelişmelerin ardından kaza hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Zonguldak öğrenci servisi kazası yaralı isimleri açıklandı mı? Kilimli ilçesi...
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde öğrenci servisinin tepeden yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulunarak hastanelere kaldırdı.
Ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.
ZONGULDAK ÖĞRENCİ SERVİSİ KAZASI YARALI İSİMLERİ AÇIKLANDI MI?
Kazada yaralanan öğrenciler hakkında henüz kimlik bilgileri için açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden anunda ulaşabilirsiniz...
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