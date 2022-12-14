PKK’nın Mehmetçik korkusu! Avrupa’daki yandaşlarına yalvarmışlar: Sokaklara inin

Örgütün, NATO üyeliği için başvuran İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye ile ilişkilerinin yakından takip edilmesi talimatını verdiği belirtilirken, Türkiye'nin iki ülkeyle ilişkilerini bozmak amacıyla PKK/YPG ve Abdullah Öcalan sembolleri ile sokak eylemlerinin sürdürülmesi kararlaştırıldı. Ayrıca Türkiye'nin kimyasal silah kullandığı propagandasını inandırıcı hale getirmekte zorlanan PKK tarafından, Irak'ta üretilecek sahte delillerin Avrupa ülkelerinden temsilcilere sunulacağı belirtildi. PKK yanlıları tarafından 2023 yılında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için bazı yabancı avukat ve parlamenterlerin de katılımı ile Türkiye'de protesto eylemi ve basın açıklaması organize edilmesinin planlandığı öğrenildi.