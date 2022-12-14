PKK'nın Mehmetçik korkusu! Avrupa'daki yandaşlarına yalvarmışlar: Sokaklara inin
Bölücü terör örgütü PKK'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki operasyonlarına karşı Avrupa ülkelerindeki örgüt yandaşlarına sokaklara inmeleri talimatı verdiği bildirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre; Irak ve Suriye'deki operasyonlar neticesinde hareket alanı daralan ve dışarıdan destek arayışını sürdüren PKK, Avrupa'da yeni planlamalara gitti.
PKK yandaşları son dönemde Almanya, Avusturya, Hollanda, İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde gerçekleştirdikleri bazı gösterilerde polisle arbede yaşarken, bazı örgüt mensupları ise gözaltına alındı. Yaşanan olaylar üzerine PKK yönetimi, birçok ülkede örgüt yanlısı faaliyetleri artırma kararı aldı.
Söz konusu grupların polis müdahalesinin yaşandığı Avrupa ülkelerinde PKK yasaklarına karşı büyük katılımlı yürüyüşler organize edeceği ve Türkiye'nin yurt dışı temsilcilikleri ile Türk firmalarda gösteriler yapacağı öğrenildi. Ayrıca elebaşı Abdullah Öcalan yanlısı yayın ve etkinliklerin artırılacağı belirtildi.
Örgütün, NATO üyeliği için başvuran İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye ile ilişkilerinin yakından takip edilmesi talimatını verdiği belirtilirken, Türkiye'nin iki ülkeyle ilişkilerini bozmak amacıyla PKK/YPG ve Abdullah Öcalan sembolleri ile sokak eylemlerinin sürdürülmesi kararlaştırıldı. Ayrıca Türkiye'nin kimyasal silah kullandığı propagandasını inandırıcı hale getirmekte zorlanan PKK tarafından, Irak'ta üretilecek sahte delillerin Avrupa ülkelerinden temsilcilere sunulacağı belirtildi. PKK yanlıları tarafından 2023 yılında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için bazı yabancı avukat ve parlamenterlerin de katılımı ile Türkiye'de protesto eylemi ve basın açıklaması organize edilmesinin planlandığı öğrenildi.
PKK yanlıları tarafından yapılacak gösterilerde yabancı ülkelerden parlamenterler ve avukatlar kullanılarak Türkiye'nin uluslararası platformlarda zor durumda bırakılması hedefleniyor. PKK yöneticileri tarafından Avrupa ülkeleri ile Türkiye karşı karşıya getirilerek, Irak ve Suriye'deki operasyonların durdurulması için Avrupa ülkeleri tarafından Türkiye'ye baskı yapılması amaçlandığı belirtildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 5 aylık enflasyona göre MEMUR ve EMEKLİ maaş hesaplama tablosu: 4A, 4B, 4C 2023 Ocak zammı ne kadar?
- Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay'ı Feyza Civelek tığ gibi olmuştu! Feyza Civelek’ten dikkat çeken açıklama geldi! ‘Devrimizin midesizleştiği…’
- Yemek kartları marketlerde kullanılabiliyor mu? Yemek kartları nerelerde geçiyor? Yemek Kartı SON DAKİKA
- İŞKUR KURA TAKVİMİ: 2022 Sağlık Bakanlığı 11.317 işçi alımı kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?
- Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu’nun başrolü paylaştığı Yalı Çapkını’nda gerçek ortaya çıktı! Meğer Gülseren Budayıcıoğlu’na giden kişi…
- Strep A Türkiye'de hangi illerde görüldü? Strep A nedir, belirtileri neler? Tedavisi nasıl olur? Strep A risk grubu kimler?
- SGK'dan 46, 47, 48, 49, 50 yaş için emeklilik müjdesi! EYT beklemeden erken emekli olabilirsiniz! Bu şartlara dikkat
- Avatar 2 ne zaman vizyona girecek? Avatar 2: Suyun Yolu Türkiye'ye geldi mi? Konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var?
- SGK'dan MÜJDE! Hesaplara tek seferde 12 bin 454 TL yatıyor! Ödemenizi PTT'den anında alabilirsiniz! Yılda 1 kez... İşte şartları...
- Fındık fiyatı 60 TL olacak mı? 14 Aralık serbest piyasada fındık fiyatları ne kadar? Giresun, Ordu, Trabzon güncel fiyat listesi
- Ne Hande Erçel ne Demet Özdemir! O isim Kıvanç Tatlıtuğ’u da solladı! Büyük çekişme var! 2022’nin zirvesinde…
- FED FAİZ KARARI ARALIK 2022: FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 FED faiz beklentisi ne?