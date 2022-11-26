Hablemitoğlu cinayeti iddianamesinde çarpıcı detay! Suikastının parası Serhat Ilıcak aracılığıyla ödendi! FETÖ’nün tetikçilerine 900 bin dolar

CİNAYET ÖNCESİ PARA ANLAŞMASI

İddianamede Mustafa Özcan'ın Necip Hablemitoğlu'nun FETÖ ile ilgili çalışmalarından, açıklamalarından vazgeçirilmesi, engellenmesi için Enver Altaylı'dan yardım istediği, Altaylı'nın ise Almanya'da ticaretle uğraşan Serhat Ilıcak'ı kastederek 'görüşeyim' dediği anlatıldı. Ardından Altaylı'nın Özcan'ı arayarak malum konuda Serhat Ilıcak'ın kendilerine yardımcı olamayacağını ifade ettiği, Altaylı'nın Köstem'le birlikte 2 Ekim 2002'de Özcan'la yüz yüze görüştükten sonra 3 Ekim'de Köstem ile birlikte ilk defa Özel Kuvvetler Komutanlığı'na giderek Levent Göktaş ile tanıştıkları kaydedildi.

Bu sırada Siemens firmasının özel bir telefonu Altaylı ve Ilıcak'a verdiği, iki telefon arasında eşleştirme yapıldıktan sonra dinlemelere karşı kurumalı hale getirilen telefonla ikilinin yaptığı görüşmede, "Biz Levent Göktaş ile görüştük, mutabık kaldık, siz çalışmalarınıza başlayın" ifadelerinin kullanıldığı aktarıldı. İddianamede, Serhat Ilıcak ve Enver Altaylı'nın Osman Tuncer ve Nizamettin Afşar'ın banka hesapları üzerinden yaklaşık 900 bin ABD dolarını alması hususları birlikte düşünüldüğünde, söz konusu bu paranın Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi eylemi öncesi yapılan bir anlaşma parası olduğu kanaatini verdiği anlatıldı.