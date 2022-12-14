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Özel dedektifler MOSSAD casusu çıktı: İsmail Yetimoğlu da gözaltında! Filistinlileri takip edip bilgi sızdırdılar

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Giriş Tarihi: 14.12.2022 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022
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Özel dedektifler MOSSAD casusu çıktı: İsmail Yetimoğlu da gözaltında! Filistinlileri takip edip bilgi sızdırdılar

Türkiye'deki Filistinli kişi, kurum ve STK'ları izleyerek, İsrail İstihbarat Servisi (MOSSAD) adına casusluk yapan özel dedektiflere operasyon düzenlendi. MİT ve İstanbul Emniyeti'nin "Askeri Casusluk Operasyonu"nda gözaltına alınan 44 şüphelilnin, Filistinlerin bilgilerini para karşılığı MOSSAD'a aktardağı belirlendi. Gözaltına alınanlarda bir de 2007'de kurulan Özel Dedektifler Derneği'nin kurucu başkanı İsmail Yetimoğlu. Halen firari olan 13 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, İstanbul'da çok önemli bir operasyona imza attı. Askeri ve Siyasi Casusluk Operasyonu düzenlendi. İsrail Ulusal İstihbarat Servisi MOSSAD ile bağlantılı oldukları değerlendirilen ve yine MOSSAD'ın yönlendirmesi ile ülkemizde bulunan Filistin uyruklu kişi, kurum ve sivil toplum kuruluşlarını danışmanlık adı altında özel dedektiflik faaliyetleri çerçevesinde para karşılığında gizli bir şekilde takip eden 44 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

TEHDİT VE İTİBARSIZLAŞTIRMA FAALİYETLERİ

Gizli şekilde özel dedektiflik faaliyeti içerisinde olan bazı 'danışmanlık' firmalarının çalışanlarının da aralarında olduğu şüphelilerin verdikleri bilgilerle; iddialara göre bilgileri MOSSAD'a aktarılan söz konusu kişiler hakkında tehdit, para transferi ve sosyal medya üzerinden itibarsızlaştırma faaliyetleri yürütüldüğü saptandı.

Şüphelilerden 7'si İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. 13 firari şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ederken, diğer şüphelilerin ise Terörle Mücadele Şube'deki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

DERNEK BAŞKANI DA GÖZALTINDA

Gözaltına alınan isimlerden birinin İsmail Yetimoğlu olduğu belirtildi. 2007'de kurulan Özel Dedektifler Derneği'nin kurucu başkanı olan ve Maviay Özel Dedektiflik şirketinin de kurucusu olan İsmail Yetimoğlu, derneğin internet sitesinde, 23 yıllık devlet memurluğu görevinden emekli olduktan sonra 2003'te özel dedektiflik yemini ettiğini aktarıyor.

Yetimoğlu aynı sitede, birçok üniversitedeki ulusal ve uluslararası etkinliklerde konferanslar ve seminerler düzenlediğini, bir devlet üniversitesinde 'Özel Dedektif Araştırma Teknikleri ve Yöntemleri' dersi verdiğine yer veriyor.

MOSSAD'IN 15 CASUSU YAKALANMIŞTI

MİT, geçen yıl da çok önemli bir operasyona imza atmış ve Türkiye'de yaşayan Filistin uyruklu kişilerle ilgili bilgiler toplayan 15 MOSSAD casusunu yakalamıştı. O operasyonda gözaltına alınan casusların oluşturdukları özel 'fişleme' dosyalarının karşılığında binlerce euro ödemeler aldıkları ortaya çıkarılmıştı.

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