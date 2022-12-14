Özel dedektifler MOSSAD casusu çıktı: İsmail Yetimoğlu da gözaltında! Filistinlileri takip edip bilgi sızdırdılar

DERNEK BAŞKANI DA GÖZALTINDA

Gözaltına alınan isimlerden birinin İsmail Yetimoğlu olduğu belirtildi. 2007'de kurulan Özel Dedektifler Derneği'nin kurucu başkanı olan ve Maviay Özel Dedektiflik şirketinin de kurucusu olan İsmail Yetimoğlu, derneğin internet sitesinde, 23 yıllık devlet memurluğu görevinden emekli olduktan sonra 2003'te özel dedektiflik yemini ettiğini aktarıyor.

Yetimoğlu aynı sitede, birçok üniversitedeki ulusal ve uluslararası etkinliklerde konferanslar ve seminerler düzenlediğini, bir devlet üniversitesinde 'Özel Dedektif Araştırma Teknikleri ve Yöntemleri' dersi verdiğine yer veriyor.