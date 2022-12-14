14 Aralık 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Özel dedektifler MOSSAD casusu çıktı! İsmail Yetimoğlu da gözaltında

Özel dedektifler MOSSAD casusu çıktı! İsmail Yetimoğlu da gözaltında

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.12.2022 08:43
Türkiye'deki Filistinli kişi, kurum ve STK'ları izleyerek, İsrail İstihbarat Servisi (MOSSAD) adına casusluk yapan özel dedektiflere operasyon düzenlendi. MİT ve İstanbul Emniyeti'nin "Askeri Casusluk Operasyonu"nda gözaltına alınan 44 şüphelilnin, Filistinlerin bilgilerini para karşılığı MOSSAD'a aktardağı belirlendi. Gözaltına alınanlarda bir de 2007'de kurulan Özel Dedektifler Derneği'nin kurucu başkanı İsmail Yetimoğlu. Halen firari olan 13 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Özel dedektifler MOSSAD casusu çıktı
Özel dedektifler MOSSAD casusu çıktı
Asgari ücret için kritik toplantı
Asgari ücret için kritik toplantı
Başkan Erdoğan Türkmenistan’da
Başkan Erdoğan Türkmenistan'da
Bakan Soylu’dan önemli açıklamalar
Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar
HDP ittifakı birinci ağızdan itiraf etti!
HDP ittifakı birinci ağızdan itiraf etti!
İmamoğlu adaylığını açıkladı: Yükleri taşırım
İmamoğlu adaylığını açıkladı: Yükleri taşırım
Başkan Erdoğan’dan EYT açıklaması!
Başkan Erdoğan'dan EYT açıklaması!
Der Spiegel’in darbe ikiyüzlülüğü!
Der Spiegel’in darbe ikiyüzlülüğü!
İşte Bahçeli’nin evinden ilk kareler
İşte Bahçeli'nin evinden ilk kareler
Başkan Erdoğan’dan Bahçeli’ye ziyaret
Başkan Erdoğan’dan Bahçeli’ye ziyaret
Rusya Duması Başkanı Ankara’da
Rusya Duması Başkanı Ankara'da
Beşiktaş Belediyesi’nde rüşvet operasyonu
Beşiktaş Belediyesi'nde rüşvet operasyonu
Daha Fazla Video Göster