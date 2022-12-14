14 Aralık 2022, Çarşamba
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Özel dedektifler MOSSAD casusu çıktı! İsmail Yetimoğlu da gözaltında
Türkiye'deki Filistinli kişi, kurum ve STK'ları izleyerek, İsrail İstihbarat Servisi (MOSSAD) adına casusluk yapan özel dedektiflere operasyon düzenlendi. MİT ve İstanbul Emniyeti'nin "Askeri Casusluk Operasyonu"nda gözaltına alınan 44 şüphelilnin, Filistinlerin bilgilerini para karşılığı MOSSAD'a aktardağı belirlendi. Gözaltına alınanlarda bir de 2007'de kurulan Özel Dedektifler Derneği'nin kurucu başkanı İsmail Yetimoğlu. Halen firari olan 13 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.