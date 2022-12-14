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Malta Dışişleri Bakanı Borg Türkiye'ye geliyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.12.2022
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Malta Dışişleri Bakanı Borg Türkiye’ye geliyor

Son dakika haberi...Dışişleri Bakanlığı, Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg'un yarın Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

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