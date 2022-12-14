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MSB duyurdu: Hudut hattında 31,5 kilo metamfetamin ele geçirildi

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Giriş Tarihi: 14.12.2022 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022
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MSB duyurdu: Hudut hattında 31,5 kilo metamfetamin ele geçirildi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığının hudutlardaki mücadelesi kararlı bir şekilde sürüyor. MSB, Iğdır'da hudut hattında 31 kilo 587 gram metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.

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