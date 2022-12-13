Son dakika: Türk jetleri Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK’lı teröristi öldürdü

Bölgede tespit edilen teröristlerin vurulma anına ait görüntüler Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından paylaşıldı.

ARA, BUL, YOK ET!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ara, Bul, Yok Et! Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek." ifadelerine yer verildi.