Son dakika: Türk jetleri Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK’lı teröristi öldürdü
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK’lı teröristin vurulduğu görüntüleri paylaştı. Bölgedeki 8 terörist öldürüldü. Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek." ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.
Bölgede tespit edilen teröristlerin vurulma anına ait görüntüler Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından paylaşıldı.
ARA, BUL, YOK ET!
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ara, Bul, Yok Et! Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek." ifadelerine yer verildi.
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