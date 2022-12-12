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Son dakika: Hava destekli operasyonda sıkışan 4 terörist böyle teslim oldu! MSB o anları paylaştı

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Giriş Tarihi: 12.12.2022 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022
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Son dakika: Hava destekli operasyonda sıkışan 4 terörist böyle teslim oldu! MSB o anları paylaştı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit bölgesindeki hava destekli operasyonda sıkışan saldırı hazırlığındaki 4 teröristin teslim olduğu anların görüntülerini paylaştı. Helikopter pilotu ile komandoların telsiz konuşmaları da videoda yer aldı: Elleriniz dert görmesin...

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