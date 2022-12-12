12 Aralık 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki teröristlere darbe

Son dakika: MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki teröristlere darbe

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.12.2022
ABONE OL
Son dakika: MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki teröristlere darbe

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA