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Suriye'nin kuzeyindeki 2 bölgede saldırı hazırlığında olan 4 PKK'lı terörist öldürüldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.12.2022
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Suriye’nin kuzeyindeki 2 bölgede saldırı hazırlığında olan 4 PKK’lı terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesinde terör örgütü PKK'ya operasyonları tüm hızıyla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 4 teröristin öldürüldüğü belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçikten teröristlere bir darbe daha. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi" denildi.

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