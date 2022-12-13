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Türkiye'nin imzaladığı iki milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.12.2022
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Türkiye’nin imzaladığı iki milletlerarası anlaşma Resmi Gazete’de

Son dakika haberine göre Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında 24 Kasım 2021'de Ankara'da imzalanan "Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Enerji Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı", onaylanarak Resmi Gazete'de yer aldı.

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