Bingöl’de PKK’lı teröristlerin sığınağı imha edildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, Genç ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere ait sığınak bulundu.