Bingöl'de PKK’lı teröristlerin sığınağı imha edildi
Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında PKK’lı teröristlerin yaşam malzemesi deposu olarak kullandığı sığınak imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, Genç ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere ait sığınak bulundu.
Yapılan aramada 3 ikili pil bloğu,1 dijital saat, 1 kazma ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi.
Sığınak, içindeki malzemelerle birlikte imha edildi.
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