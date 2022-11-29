Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika koronavirüs vaka açıklaması! "Turkovac..."
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs (Kovid-19) vakaları ile ilgili önemli bir bilgilendirme açıklaması yaptı. Ayrıca Bakan Koca, yerli aşı Turkovac ile ilgili bilimsel çalışmaların dünya bilim literatürüne girdiğini duyurdu.
Bakan Fahrettin Koca'dan gelen son dakika açıklamasına göre; "Covid vakaları 3 binlerde. Büyük bir artış beklenmiyor." ifadelerine yer verildi.
"TÜRK AŞISI DÜNYA BİLİM LİTERATÜRÜNE GİRDİ"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Turkovac'la ilgili bilimsel çalışmalar dünya bilim literatürüne girdi." dedi.
"AŞIMIZ ETKİLİ VE GÜVENİLİR"
Koca, "Birçok çalışma saygın uluslararası dergilerde yayınlandı. Etkili, güvenilir bir aşımız var. Risk grubunda olanlar tereddütsüz Turkovac aşısı olabilirler." açıklamasını yaptı.
Öte yandan Bakan Koca, "TEK KİT 4 TEST. Solunum yolu enfeksiyonları arttı. Koronavirüs ile bu enfeksiyonlar karıştırılabiliyor. Taramalarda artık tek kit ile Influenza A, Influenza B, Covid-19 ve RSV aynı anda bakılacak. Yerli üretim kit muhtemelen 1 ay içinde kullanıma girecek. TÜSEB'i görevlendirdik." paylaşımında buşundu.
KABİNE TOPLANTISINDA SAĞLIK ALANINDA HANGİ MESELELER ELE ALNDI?
Sabah saatlerinde Bakan Koca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.
"ÇİN'DEKİ KOVİD-19 VAKALARI
"Çin'de Kovid-19 nedeniyle tekrar kapanmalar olduğunun" hatırlatıldığı Koca, "Çin baştan beri çok katı karantina kuralları uyguluyor. Bu durum Çin devletinin mücadele yöntemi. Bizde ise durum farklı. Bizde böyle bir durum söz konusu değil. Vakalar 3 binlerde... Önümüzdeki dönemde de büyük bir artış olacağını düşünmüyorum. Çin'deki gibi bir tedbir alma durumumuz da asla söz konusu olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.
"DİĞER SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI ARTTI"
TURKOVAC aşısının bilimsel çalışmalarının dünya bilim literatürüne girdiğini, birçok çalışmanın saygın uluslararası dergilerde yayımlandığını anımsatan Koca, güvenli ve etkili olan bu aşıyı vatandaşların tereddüt etmeden olabileceğini söyledi.
Öte yandan, diğer solunum yolu enfeksiyonlarının arttığına dikkati çeken Bakan Koca, şunları söylemişti:
"Koronavirüs ile diğer üst solunum yolu enfeksiyonları birbirine karışmış vaziyette. İnfluenza (grip) ve RSV vakaları daha yoğun görülmekte. Taramalarımızda artık üçlü solunum yolu paneli bakacağız. Yani tek bir kit ile Influenza A, Influenza B, Kovid-19 ve RSV aynı anda bakılacak. Artık bir üst solunum yolu enfeksiyonu olduğunda, Kovid mi, RSV mi, Influenza A veya B mi, hangisi olduğunu, yerli üretim kitten öğrenebilme ve yaygın kullanma imkanımız olacak. O da muhtemelen bir ay içinde devreye girmiş, ilgili hastanelerde kullanılıyor olacak. Bu konuda Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığımızı görevlendirdim. Yerli imkanları değerlendirerek ülkemizde yerli multipatojen test kiti üretilecek ve çok kısa sürede yaygın kullanıma geçilecek."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli zammı ayyuka çıktı! %21.61 zam, refah payı! 2023 Ocak ayı taban-tavan zamlı maaş tablosu! Kümülatif artış...
- 2023'ün en talihli burçları belli oldu! O burçlara piyango vuracak! Ocak ayında paraları ikiye katlanacak!
- Sözleşmeliye kadro son dakika! Sözleşmeli personel kadroya ne zaman alınacak, kimleri kapsıyor? İşte, Bakanlık açıklaması!
- Sağlık Bakanlığı promosyon açıklaması geldi mi, son durum ne? Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman?
- İlave tediye Aralık ayı ödemeleri ne zaman yatacak 2022? 4D Taşeron ve kamu işçilerine tediye ödemeleri kaç TL oldu?
- ÇALIŞANLARA 1.000 TL YARDIM! Doğalgaz yardımı nasıl alınır? 2022 doğalgaz yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?
- İŞKUR hastanelere personel alımı 2022 başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?
- Esnaf kredi paketi ödemesi ne kadar? 2022 esnaf kredi paketi başvurusu nasıl yapılır? 0,75 FAİZ 60 AY VADE...
- Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak? Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik 7 filmi hangi platformda? ŞEHİR HAYATINI GERİDE BIRAKIYOR!
- ASGARİ ÜCRET 2023 ZAMMI SON DURUM: TEFE TÜFE enflasyon formülü hesabı! BRÜT ve NET asgari ücret ne kadar olacak?
- TOKİ Tuzla çekilişi ne zaman? 2022 TOKİ TUZLA AYDINLI MAHALLESİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
- TOKİ para iadesi nasıl alınır? 2022 TOKİ 250 bin sosyal konut 500 TL başvuru ücret iadesi ne zaman yatacak? Halkbank, Ziraat...