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Bakan Fahrettin Koca'dan MHRS randevusu açıklaması

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Giriş Tarihi: 30.11.2022 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022
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Bakan Fahrettin Koca’dan MHRS randevusu açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2022'nin 10 aylık döneminde Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden 200 milyon randevunun alındığını, günlük randevu sayısının Kovid-19 salgınından öncesine kıyasla yüzde 40 artışla 945 bine ulaştığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu yılın ilk 10 ayında MHRS üzerinden 200 milyon randevu alındı. Günlük randevu sayısı salgından öncesine kıyasla yüzde 40 artışla 945 bine ulaştı. Buna rağmen, ihtiyacı öncelikli çok sayıda kişi randevu almakta zorlanıyor. Gitmeyeceğiniz randevuyu MHRS üzerinden iptal edin." dedi.

Daha önce de Bakan Koca, "MHRS üzerinden aldığı randevuya gaelmeyenlerimizin sayısı, randevu almakta güçlük yaşayanlardan sizce az mı, fazla mı? Gelmeyeceğiniz randevuyu iptal edin. Sorunun önemli bir kısmını birlikte çözelim." ifadelerine yer vermişti.

Sağlık Bakanı Koca, "Gelmeyeceğiniz randevuyu iptal ederseniz alması kolay olur. MHRS" açıklamasını yapmıştı.

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