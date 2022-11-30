Bakan Fahrettin Koca'dan MHRS randevusu açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2022'nin 10 aylık döneminde Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden 200 milyon randevunun alındığını, günlük randevu sayısının Kovid-19 salgınından öncesine kıyasla yüzde 40 artışla 945 bine ulaştığını bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu yılın ilk 10 ayında MHRS üzerinden 200 milyon randevu alındı. Günlük randevu sayısı salgından öncesine kıyasla yüzde 40 artışla 945 bine ulaştı. Buna rağmen, ihtiyacı öncelikli çok sayıda kişi randevu almakta zorlanıyor. Gitmeyeceğiniz randevuyu MHRS üzerinden iptal edin." dedi.
Daha önce de Bakan Koca, "MHRS üzerinden aldığı randevuya gaelmeyenlerimizin sayısı, randevu almakta güçlük yaşayanlardan sizce az mı, fazla mı? Gelmeyeceğiniz randevuyu iptal edin. Sorunun önemli bir kısmını birlikte çözelim." ifadelerine yer vermişti.
Sağlık Bakanı Koca, "Gelmeyeceğiniz randevuyu iptal ederseniz alması kolay olur. MHRS" açıklamasını yapmıştı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Şans Topu çekilişi 30 Kasım sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekilişi için bilet sorgulama ekranı...
- EYT'li Ocak-Şubat'ta baharı yaşayacak! Çifte kazançla bayram edecekler! 8 bin TL'yi bulan ek ödeme! Emekli maaşı, promosyon...
- Çöp Adam dizisi oyuncuları kimdir, hangi oyuncu kimi oynuyor? Çöp Adam dizisi gerçek hikaye mi, uyarlama mı?
- Spotify yıllık özet (wrapped) ne zaman, çıktı mı 2022? Spotify wrapped nedir, ne zaman çıkacak?
- Aralık ayı Aile Destek ödemeleri ne zaman 2022? Aralık ayı Aile sosyal yardım paraları 850-1.250 TL yattı mı? T.C Kimlik numarası...
- e-DEVLET EMLAK VERGİSİ BORÇ SORGULAMA EKRANI |Emlak vergisi nasıl ödenir? 2022 ödenmeyen emlak vergisinin cezası ne kadar, kaç TL?
- 2022 Aralık ayı kira artış oranı açıklandı mı? İş yeri, dükkan kira artış oranı ne olur? Aralık ayı enflasyon oranı yüzde kaç?
- Mazot ve gübre desteği Aralık ayı ne zaman ödenecek? 2022 Mazot ve Gübre desteği ödemelerine nereden bakılır? Ücretler hesaba ne zaman geçer?
- 2023 hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura takvimi belli oldu mu? Diyanet 2023 hac fiyatları ne kadar?
- Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir’i Oktay Kaynarca'nın eski eşini herkes Özgü Namal sanıyordu! Gerçek bambaşka çıktı! İşte Oktay Kaynarca’nın eşi…
- Süresiz sözleşmeli sağlık çalışanları ne zaman kadroya geçecek? Sağlık çalışanına kadro şartları neler?
- KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2022 KPSS lisans, önlisans tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM AİS GİRİŞ EKRANI