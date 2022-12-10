42 bin 500 yeni atama! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! İşte atama kararının detayları

İLAÇ TEDARİĞİNDE EKSİKLİK İDDİALARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Piyasada eksikliği hissedilen ilaçlar olduğunu inkâr etmek gibi bir düşüncem yok. Ancak gerek ilaç etken maddelerinin tedariki ile ilgili küresel arz sorunu, gerekse kur farkı kaynaklı fiyatlama problemi var." dedi.