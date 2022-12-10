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42 bin 500 yeni atama! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! İşte atama kararının detayları

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Giriş Tarihi: 10.12.2022 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022
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42 bin 500 yeni atama! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! İşte atama kararının detayları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM'de yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarına atama müjdesi verirken "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız" ifadelerini kullandı. Bakan Koca ayrıca ilaç tedariğinde yaşanan sıkıntılara ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM'de yaptığı açıklamada atama bekleyen milyonlarca sağlık personeline müjdeli haberi verdi.

85 BİN ATAMA MÜJDESİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız" dedi.

İLAÇ TEDARİĞİNDE EKSİKLİK İDDİALARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Piyasada eksikliği hissedilen ilaçlar olduğunu inkâr etmek gibi bir düşüncem yok. Ancak gerek ilaç etken maddelerinin tedariki ile ilgili küresel arz sorunu, gerekse kur farkı kaynaklı fiyatlama problemi var." dedi.

"SORUNUN FARKINDAYIZ ÇÖZÜMÜMÜZ VAR"

Bakan Koca "Bir başka sorun da kur güncellemesinin dönemsel olarak yılda bir kez, Şubat ayında gerçekleşmesidir. Bu tarih yaklaştıkça stok sorunları baş göstermektedir. Sorunun farkındayız ve çözümümüz var. Müsterih olunuz." ifadelerini kullandı.

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