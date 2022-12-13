Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bazı ilaçların eczanelerde bulunmadığına yönelik iddiaları yantladı, "Farklı bir yaklaşımla bu sorunu çözeceğiz" dedi. Bakan Koca, son dönemde üst solunum yolu şikayeti nedeniyle hastanelere başvuranların sayısının arttığına dikkat çekti, bu kişilere maske takmaları uyarısında bulundu.

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