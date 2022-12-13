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İzmir'de kaçak sigara operasyonu yapıldı! 4 milyon doldurulmuş sigara ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.12.2022
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İzmir’de kaçak sigara operasyonu yapıldı! 4 milyon doldurulmuş sigara ele geçirildi

Son dakika haberine göre Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İzmir'de yasa dışı şekilde üretilen 4 milyon doldurulmuş sigara ele geçirdi. Doldurulmuş sigaralara el konulurken, TIR sürücüsü gözaltına alındı.

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