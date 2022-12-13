SON DAKİKA! Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? 13 Aralık az önce deprem mi oldu? AFAD, Kandilli SON DEPREMLER

Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından son depremler listesi gündeme geldi. Son dakika duyurusu ile Türkiye ve yakın çevresindeki son depremler listesini paylaşan AFAD ve Kandilli Rasathanesi, anlık olarak verileri aktarmaya devam ediyor. Peki, az önce deprem mi oldu? 13 Aralık son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu?

ÇANAKKALE'DE KORKUTAN DEPREM

Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 06.21'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde gerçekleşen deprem, çevre illerde de hissedildi.

İşte AFAD ve Kandilli'den alınan verilere göre, 13 Aralık son depremler listesi: