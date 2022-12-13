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SON DAKİKA! Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? 13 Aralık az önce deprem mi oldu? AFAD, Kandilli SON DEPREMLER

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.12.2022
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SON DAKİKA! Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? 13 Aralık az önce deprem mi oldu? AFAD, Kandilli SON DEPREMLER

Son dakika haberi... Çanakkale'nin Biga iilçesinde yaşanan 4.7 büyüklüğündeki deprem kent genelinde paniğe neden oldu. Merkez üssü Biga olan depremin ardından son depremler listesi araştrılmaya başlandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından 13 Aralık tarihli Türkiye ve yakın çevresindeki son depremler listesi paylaşıldı. Peki, az önce deprem mi oldu? 13 Aralık son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? İşte haberin detayları...

Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından son depremler listesi gündeme geldi. Son dakika duyurusu ile Türkiye ve yakın çevresindeki son depremler listesini paylaşan AFAD ve Kandilli Rasathanesi, anlık olarak verileri aktarmaya devam ediyor. Peki, az önce deprem mi oldu? 13 Aralık son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu?

ÇANAKKALE'DE KORKUTAN DEPREM

Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 06.21'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde gerçekleşen deprem, çevre illerde de hissedildi.

İşte AFAD ve Kandilli'den alınan verilere göre, 13 Aralık son depremler listesi:

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU? SON DEPREMLER (13 ARALIK 2022)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.12.13 08:39:32 37.7948 27.2185 5.4 -.- 3.9 3.8 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.12.13 08:38:10 36.7737 33.3617 4.1 -.- 2.6 -.- GECIMLI-MUT (MERSIN) İlksel
2022.12.13 07:56:07 37.3223 36.2958 11.0 -.- 1.4 -.- CERCIOGLU-DUZICI (OSMANIYE) İlksel

2022.12.13 07:49:43 37.6783 32.1180 12.1 -.- 1.5 -.- INLICE-MERAM (KONYA) İlksel
2022.12.13 07:14:23 35.7403 26.5760 10.9 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
2022.12.13 07:08:18 40.3257 27.1713 16.1 -.- 1.3 -.- H. HUSEYINYAYLASI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2022.12.13 06:58:32 40.2258 31.7203 1.7 -.- 2.0 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2022.12.13 06:36:49 38.0627 38.6658 7.6 -.- 1.8 -.- CAT-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2022.12.13 06:21:17 40.3518 27.1110 13.6 -.- 4.7 -.- ESKIBALIKLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2022.12.13 06:02:19 40.8927 42.8030 3.8 -.- 1.9 -.- MOLLAHASAN-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2022.12.13 05:31:08 37.3518 36.2843 5.4 -.- 3.4 3.2 KIYIKCI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.12.13 05:28:53 36.9427 28.4515 7.1 -.- 2.7 -.- YESILCAM-ULA (MUGLA) İlksel
2022.12.13 05:00:58 39.1213 41.2577 21.7 -.- 1.4 -.- YAYLA-VARTO (MUS) İlksel
2022.12.13 04:52:10 36.5015 36.5425 7.4 -.- 1.8 -.- SUCUKOY-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2022.12.13 03:47:39 40.3812 34.5417 2.7 -.- 1.8 -.- LALOGLU-(CORUM) İlksel

2022.12.13 03:42:45 40.4097 34.5647 5.0 -.- 2.4 -.- LALOGLU-(CORUM) İlksel
2022.12.13 03:33:28 37.0708 28.4268 2.3 -.- 1.3 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.12.13 02:37:47 35.0657 26.8172 5.0 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.12.13 02:16:14 38.7350 43.3993 3.9 -.- 1.8 -.- OCAKLI-(VAN) İlksel

2022.12.13 02:13:36 40.9122 35.9057 9.3 -.- 1.0 -.- LADIK (SAMSUN) İlksel
2022.12.13 02:04:53 37.3918 37.1323 5.2 -.- 1.8 -.- NARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.12.13 01:34:45 37.0582 29.1638 7.6 -.- 1.2 -.- SUCATI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2022.12.13 00:54:51 40.7873 31.0643 12.2 -.- 1.3 -.- KUSACMASI-(DUZCE) İlksel

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