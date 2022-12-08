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Son dakika: Hudut Kartalları hainlere geçit vermiyor! Yunanistan’a kaçmaya çalışan 9 FETÖ'cü yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.12.2022 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022
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Son dakika: Hudut Kartalları hainlere geçit vermiyor! Yunanistan’a kaçmaya çalışan 9 FETÖ’cü yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan, 9'u FETÖ mensubu 10 kişi ile Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışan 1 PKK/YPG mensubunun yakalandığını açıkladı.

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