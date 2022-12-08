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Gaziantep'te FETÖ operasyonu: Yakalanan 8 şüpheliden biri tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.12.2022
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Gaziantep’te FETÖ operasyonu: Yakalanan 8 şüpheliden biri tutuklandı

FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Gaziantep'te, FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 1'i tutuklandı.

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