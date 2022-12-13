13 Aralık 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP'li Savaş Güney'den gazeteciye yumruklu saldırı! Basın özgürlüğünden bahseden CHP partide böyle birini partide tutacak mı?

CHP'li Savaş Güney'den gazeteciye yumruklu saldırı! Basın özgürlüğünden bahseden CHP partide böyle birini partide tutacak mı?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.12.2022 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022
ABONE OL
CHP’li Savaş Güney’den gazeteciye yumruklu saldırı! Basın özgürlüğünden bahseden CHP partide böyle birini partide tutacak mı?

CHP Ergene İlçe Teşkilatı yöneticisi Savaş Güney, gazeteci Metin Engin'e saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Engin, CHP'li Güney'e tepki gösterirken, "Her fırsatta basın özgürlüğünden bahseden CHP böyle bir kişiyi partilerinde tutacaklar mı?" ifadelerini kullandı. Engin ayrıca suç duyurusunda bulunacağını da açıkladı.

Tekirdağ'da CHP'li Savaş Güney'in yumruklu saldırısı sonucu dudağı patlayan gazeteci Metin Engin, "Gerekli suç duyurusunda bulunacağım. Türk adaletine güvenim tamdır" dedi.

YUMRUKLU SALDIRI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ergene İlçe Teşkilatı yönetici Savaş Güney'in yumruklu saldırısı sonucu dudağı patlayan gazeteci Metin Engin yaşadıklarını anlattı.

DUDAĞIMI PATLATTI

Olayla ilgili basın mensuplarına açıklama yapan Engin, "Oturup şakalaştığımız, siyaset konuştuğumuz bir anda bana yumrukla saldırarak dudağımı patlattı. Herhalde konuştuğumuz şeyleri arkadaşımız hazmedemedi. Tabi hazmedemeyince de şiddete başvurdu." ifadelerini kullandı.

CHP BÖYLE BİR KİŞİYİ PARTİDE TUTACAK MI?

"Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel bu şahsı yanında gezdirecek mi çok merak ediyorum. Her fırsatta basın özgürlüğünden bahseden Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir kişiyi partilerinde tutacaklar mı? Bunu da çok merak ediyorum. Gerekenin yapılacağına inanıyorum. Gerekli suç duyurusunda bulunacağım. Türk adaletine güvenim tamdır" diye konuştu.

CHP ve Saadet arasında zihniyet kavgası!
Beşiktaş Belediyesi’ne rüşvet operasyonu

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA