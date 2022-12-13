CHP’li Savaş Güney’den gazeteciye yumruklu saldırı! Basın özgürlüğünden bahseden CHP partide böyle birini partide tutacak mı?

DUDAĞIMI PATLATTI

Olayla ilgili basın mensuplarına açıklama yapan Engin, "Oturup şakalaştığımız, siyaset konuştuğumuz bir anda bana yumrukla saldırarak dudağımı patlattı. Herhalde konuştuğumuz şeyleri arkadaşımız hazmedemedi. Tabi hazmedemeyince de şiddete başvurdu." ifadelerini kullandı.

CHP BÖYLE BİR KİŞİYİ PARTİDE TUTACAK MI?

"Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel bu şahsı yanında gezdirecek mi çok merak ediyorum. Her fırsatta basın özgürlüğünden bahseden Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir kişiyi partilerinde tutacaklar mı? Bunu da çok merak ediyorum. Gerekenin yapılacağına inanıyorum. Gerekli suç duyurusunda bulunacağım. Türk adaletine güvenim tamdır" diye konuştu.