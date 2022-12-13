AK Parti'den Çekmeköy için verdiği sözleri tutmayan CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'na tepki! Taş taş üstüne koyun da teşekkür edelim
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu milyonlarca İstanbulluya kabus yaşatmaya devam ediyor. Aksayan yol çalışmaları, kesilen sular, arızası giderilmeyen İETT otobüslerinin yanı sıra gözler şimdi de Çekmeköy'de metro ve Yenidoğan Kavşağı'nda. Çekmeköy Belediye Başkanı Poyraz'dan CHP'li İmamoğlu'na "Taş taş üstüne koyun da size teşekkür edelim" ifadelerine yer verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık ayı oturumunda söz alan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Çekmeköy'de söz verilip yapılmayan ve AK Parti döneminde yapılıp belirli bir aşamaya geldikten sonra CHP'li İBB tarafından iptal edilen, çalışma yapılmayan projeler olduğunu belirterek, bu projelerle ilgili İBB Başkanı İmamoğlu ve CHP'li meclis üyelerine sorular yöneltti.
"METRO, KÜLTÜR MERKEZİ, İTFAİYE VE YENİDOĞAN KAVŞAĞINA ÇİVİ ÇAKILMADI"
Meclis konuşmasında sözlerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Kadir Topbaş'a teşekkür ederek başlayan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, "Bir metro hattımız vardı, Sancaktepe'den Sultanbeyli'ye devam edecekti, tünelleri toprakla doldurdular akıbeti belli değil temennimiz devam etmesi. Sonra bizim Taşdelen Yenidoğan Kavşağımız vardı, Ekrem Beyi bizatihi oraya götürdük halkımız nasıl sıkıntı yaşadığını kendisine ilettiler, ama bölgede aynı sıkıntılar devam ediyor. İlçemizde 2 bin metreye yakın itfaiye binası başlamıştı, yine Kadir ağabey döneminde çalışmaları başlamış temeli atılmış, zemin dökülmüş, kolonlar dikilmiş bir üstü kalmış beton atılacak 500-600 metre. Yerinde yeller esiyor. O betonu bile dökememişler. Bir de kültür merkezimiz var Şahinbey Caddesinde yine temeli atılmış, Ekrem bey döneminde de bodrum katında bir çalışma oldu. Vinç duruyordu inşaatta, bir ümidimiz vardı 'çalışma devam eder' diye ama gelin görün ki vinç de gitti ümidimiz de gitti. Ama bir şey yaptılar sağ olsunlar. 2 üst geçide asansör yaptılar. Dedim ki 'onlar için teşekkür edeyim' ama vallahi onların da kabinleri yok. Bu projelerin akıbeti nedir, ne olacak? Netice yaklaşık 4 yıldır İBB'nin Çekmeköy'de hiçbir çalışması yok" dedi.
"İTFAİYE BİNASI YARIM BIRAKILDI"
İBB faaliyet raporlarında İstanbul'da yangına ulaşma süresi en uzun olan Çekmeköy'de devam eden itfaiye binası yarım bırakıldı. AK Parti döneminde 2018 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve çalışmalarına başlanılan ve belirli aşamaya gelen bina, 2 bin 280 metrekare alan üzerine inşa edildi. İddiaya göre şu an çalışmaların durduğu binada seçim sonrası çalışma yapılmadı. Bu binada çeşitli dönemlerde yapılan demir hırsızlıkları sonucu binlerce liralık zararlar yaşandı.
Yine 2018 yılında başlayan ve yapım çalışmaları durdurulan bir diğer proje ise Çamlık Mahallesi Doğa Park girişinde bulunan Çekmeköy Kültür Merkezi. 11 bin metrekare üzerine hayata geçirilen projede; tiyatro salonu, konferans salonu, cep sineması ve sahneler bulunacaktı. Bu merkez de iddiaya göre inşaat halinde bekliyor.
ÇEKMEKÖY- TAŞDELEN- YENİ DOĞAN KAVŞAĞI
Her gün binlerce Çekmeköylü ve Sancaktepeli vatandaşın kullandığı sabah erken saatler ve akşam iş çıkış saatlerinde yoğun trafiğin yaşandığı kavşakta 2019 Aralık ayında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ekibi ve Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz bir incelemede bulunmuş, gerekli çalışmaların yapılması için İmamoğlu ekibine talimat vermişti.
26 Aralık 2019 Perşembe günü kameralar ve yerel basın önünde verilen talimattan sonra iddiaya göre bölgede hiçbir çalışma yapılmadı. Ziyaretler İBB TV üzerinden de yayınlamıştı.
ÇEKMEKÖY METRO
25 Mayıs 2020 'de Yenidoğan-Cumhuriyet-Emek Metro Hattı'nda incelemelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hattın yanlış planlandığını iddia ederek durdurulma sebebini "Burası, Sancaktepe - Çekmeköy hattımızın bir kılçığı diyelim. Öyle tarif edelim. Sancaktepe'den Yenidoğan'a uzanan bir kılçık hat" diye nitelemişti.
Yine bu ziyarette İmamoğlu 'belediye başkanlarıyla, vatandaşlarımızla konuşacağız' dedi, ama iddiaya göre gelinen noktada, İstanbul'un dört bir yanı 'Dünyanın en çok metro yapılan şehri İstanbul' pankartlarıyla donatılmasına rağmen AK Parti döneminde yapılan metro çalışmaları hiçe sayılarak Yenidoğan'daki metro tünelleri toprakla dolduruldu.
İlçede yaklaşık 6 aydır devam eden üst geçit asansör yapım çalışmaları da iddiaya göre, bir türlü sonlanmadı. Asansörlerin gövdeleri yerleştirilse de asansör kabinleri için uzun süredir bekleme devam ediyor.
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