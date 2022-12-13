AK Parti’den Çekmeköy için verdiği sözleri tutmayan CHP’li İBB Başkanı İmamoğlu’na tepki! Taş taş üstüne koyun da teşekkür edelim

"İTFAİYE BİNASI YARIM BIRAKILDI"

İBB faaliyet raporlarında İstanbul'da yangına ulaşma süresi en uzun olan Çekmeköy'de devam eden itfaiye binası yarım bırakıldı. AK Parti döneminde 2018 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve çalışmalarına başlanılan ve belirli aşamaya gelen bina, 2 bin 280 metrekare alan üzerine inşa edildi. İddiaya göre şu an çalışmaların durduğu binada seçim sonrası çalışma yapılmadı. Bu binada çeşitli dönemlerde yapılan demir hırsızlıkları sonucu binlerce liralık zararlar yaşandı.

Yine 2018 yılında başlayan ve yapım çalışmaları durdurulan bir diğer proje ise Çamlık Mahallesi Doğa Park girişinde bulunan Çekmeköy Kültür Merkezi. 11 bin metrekare üzerine hayata geçirilen projede; tiyatro salonu, konferans salonu, cep sineması ve sahneler bulunacaktı. Bu merkez de iddiaya göre inşaat halinde bekliyor.