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Kula Devlet Hastanesi'ne muayeneye gelecek vatandaşlar dikkat!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.12.2022
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Kula Devlet Hastanesi’ne muayeneye gelecek vatandaşlar dikkat!

Kula Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Cansu Sarıgül, randevu almadan poliklinik hizmeti almak isteyen vatandaşların yoğunluk oluşturmasından dolayı vatandaşların Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) yada Alo 182'üzerinden randevu alarak sağlık hizmetinden faydalanması gerektiğini dile getirdi.

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