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Son dakika | Bakanlıktan selin vurduğu Antalya'ya güzel haber! 1 ay ertelendi

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Giriş Tarihi: 13.12.2022 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022
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Son dakika | Bakanlıktan selin vurduğu Antalya’ya güzel haber! 1 ay ertelendi

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanlığı Antalya'nın Demre, Finike, Kumluca ilçelerinde bulunan vatandaşların mağduriyetlerinin önüne geçmek için önemli bir adım attı. Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Söz konusu bölgede faaliyet gösteren mükelleflerin Aralık ayının sonunda vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme süreleri 1 ay ertelenmiştir". ifadeleri kullandı.

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