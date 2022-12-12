Ekrem İmamoğlu'nun 'engelleniyoruz' yalanı bir kez daha çöktü! Mehmet Tevfik Göksu sayı verdi: 51 dosyanın 50 tanesine ‘evet’ demişiz
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, HALK TV’de katıldığı bir programda “engelleniyoruz” yalanına bir kez daha sarıldı. İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, Ekrem İmamoğlu'nun sözlerine sosyal medyadan sert tepki gösterdi. Göksu, “Yalanlarını İBB meclisinde yüzüne vurmamıza rağmen, aynı alışkanlığını sürdürüyor. O kadar beceriksizsiniz ki, bunu söylediğiniz ‘koca koca yalanlar’ bile kapatamıyor artık! El insaf ya. İnsan ‘beni engelliyor’ diyerek televizyon televizyon dolaşırken utanır biraz ya. 51 dosya gelmiş, 50 tanesine ‘evet’ demişiz be.” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, HALK TV'de katıldığı bir programda engellendiğini yine yeniledi. İmamoğlu, "Uygun koşullarda para bulduk ve biz 10 metroyu birden yürütüyoruz, tıkır tıkır" ifadelerini kullandı.
GÖKSU: 'KOCA KOCA YALANLAR' BİLE KAPATAMIYOR ARTIK!
İBB Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İmamoğlu'nun "engelleniyoruz" sözlerine sosyal medyadan tepki gösterdi.
Göksu sosyal medyadan İmamoğlu'na "Yalanlarını İBB meclisinde yüzüne vurmamıza rağmen, aynı alışkanlığını sürdürüyor. O kadar beceriksizsiniz ki, bunu söylediğiniz 'koca koca yalanlar' bile kapatamıyor artık!" dedi.
"51 DOSYA GELMİŞ, 50 TANESİNE 'EVET' DEMİŞİZ BE"
Göksu ayrıca İBB meclis toplantısında İmamoğlu'na seslendiği konuşmasından bir bölümü paylaşarak, "El insaf ya. İnsan 'beni engelliyor' diyerek televizyon televizyon dolaşırken utanır biraz ya. 51 dosya gelmiş, 50 tanesine 'evet' demişiz be. Sen metroların dosyalarının kaçına 'evet' dedin sayın başkan? 'Hepsine hayır' İstanbul'a metro ihtiyacı yeni anladın herhalde" ifadelerini kullandı.
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