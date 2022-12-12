İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan Türk polisi hakkında çarpıcı ifadeler kullanan CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki! Bukalemun Kılıçdaroğlu

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu bugün, çocuğa istismar iddiaları sonrası Adalet Bakanlığı'na yürümüştü.

Bakanlık önünde açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "İki yıldır bu meseleyi biliyoruz diyorlar. İki yıldır bu meseleyi biliyorsunuz da ne yaptınız? Sistematik bir tecavüz var ve iki yıldır bunu biliyorsunuz. Gıkınız bile çıkmıyor. Bereket versin gazeteciler var bu ülkede" demişti.