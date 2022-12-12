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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Türk polisi hakkında çarpıcı ifadeler kullanan CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki! Bukalemun Kılıçdaroğlu

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Giriş Tarihi: 12.12.2022 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan Türk polisi hakkında çarpıcı ifadeler kullanan CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki! Bukalemun Kılıçdaroğlu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha önce Türk polis ve askerine iftira atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni provokasyonuna tepki gösterdi. Çocuk istismarı iddiasını gündeme getirerek polisleri hedef alan Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Bakan Soylu, "Bukalemun Kılıçdaroğlu" ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları üzerine bir paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun sözlerine sert tepki gösteren Soylu, "Bukalemun Kılıçdaroğlu; Merak etme,Türk Polisi, katilleri de, devlet-millet düşmanlarını da, teröristler ile el ele tutuşanları da, ikiyüzlüleri de iyi bilir... " ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün açıklamalarda bulunan CHP Lideri Klıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı:
Bukalemun Kılıçdaroğlu; Türk Polisi'ne her fırsatta hakaret et/ettir, Türk Polisi'ne devletin tüm güvenlik güçlerine uyuşturucu iftirası at/attır, Şehit katilleriyle, FETÖ ve HDPKK ile aynı safta dur, Ardından "Yiğit Polis göreve" de...

Merak etme Kılıçdaroğlu, Türk Polisi, katilleri de, devlet-millet düşmanlarını da, teröristler ile el ele tutuşanları da, ikiyüzlüleri de iyi bilir...

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu bugün, çocuğa istismar iddiaları sonrası Adalet Bakanlığı'na yürümüştü.

Bakanlık önünde açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "İki yıldır bu meseleyi biliyoruz diyorlar. İki yıldır bu meseleyi biliyorsunuz da ne yaptınız? Sistematik bir tecavüz var ve iki yıldır bunu biliyorsunuz. Gıkınız bile çıkmıyor. Bereket versin gazeteciler var bu ülkede" demişti.

Ardından Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan CHP lideri, "Bu devlet ayağa kalksın! Yiğit polislerimiz operasyon için emir bekliyor" diyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

Günlerdir kendimize gelemiyoruz. 6 yaşında bir bebeğe sistematik tecavüz edildi. Daha süt kokuyordu evladımız. Aile Bakanı, 2 yıldır meseleyi bildiklerini itiraf etti. Anlıyoruz ki Adalet Bakanlığı, tertibi gördüğü halde operasyon emri vermedi. Bu organize kötülüktür.

Bu operasyon yapılmadığı sürece, gerginlik artacak. Kızımıza seslenmek istiyorum: Yanındayız, hepimiz senden yanayız. 84 milyon, genci, yaşlısı, inançlısı, inançsızı, dindarı, ateisti hepimiz senin yanındayız kızım. Başı açığı, kapalısı, tüm gençler seninledir kızım! Bu devlet ayağa kalksın! Yiğit polislerimiz operasyon için emir bekliyor!

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