"İcazet turunda" İmamoğlu konsoloslar kartını açtı! Boğaz'da 100 büyükelçi ile 3 saat boyunca "vizyon" toplantısı

Bunun için 7 Aralık'ta Kuruçeşme Divan'ı kapattı! ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya gibi ülkelerin konsoloslarını çağırdı.

Fikir alışverişi yaptı. Bu fotoğraf, Kemal Bey'e "Uzaklara gitmeye gerek yok! Burdan da icazet alınır" mesajı olarak yorumlandı.