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Anayasa Mahkemesinde başkanlık seçimi süreci başlıyor

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Giriş Tarihi: 12.12.2022 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022
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Anayasa Mahkemesinde başkanlık seçimi süreci başlıyor

Son dakika haberine göre Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın görev süresinin 13 Şubat 2023'te dolması nedeniyle Yüksek Mahkemedeki başkanlık seçimi süreci salı günü başlıyor.

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