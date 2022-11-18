AK Parti Milletvekili Hulusi Şentürk’ten Aslı Baykal açıklaması: Bizim kapımız herkese açık

" ASLI BAYKAL'A KAPIMIZ AÇIK"

Sunucu Merve Türkay'ın "Bu iddialar dolaşıyor birkaç gündür. Aslı Baykal AK Parti'ye mi katılacak? sizce..." sorusuna AK Partili Vekil Hulusi Şentürk, "Bizim kapımız herkese açık. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Türkiye Yüzyılı'nı açıklarken de bunu hep beraber yapalım çağrısı yaptı" ifadelerine yer verdi.

"AK Parti'nin bir siyasi görüşü ve uygulaması vardır." diyen Şentürk, "Ama sonuçta kim Türkiye menfaatine bir adım atacaksa bizim kapımız AK Parti olarak açıktır. AK Parti'nin varlık sebebi bu. AK Parti milletin hakimiyeti ve daha güzel yarınlara ulaşabilmesi için kurulmuş bir partidir. Biz herhangi bir ideolojinin hayata geçirilmesi için kurulmuş bir parti değiliz. Biz baştan beri söyledik 'milletin sesi olacağız' diye. Bu çizgimizi sürdürüyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar 20 yıldır girdiğimiz 15 seçimde referandum dahil millet bize destek verdi. Çünkü nereye gidildiğini, ne yapılmak istendiğini Türk milleti çok iyi görüyor." şeklinde konuştu.

AK Parti'den gelen bu olumlu havaya Aslı Baykal'ın ne yanıt vereceği ise merak konusu.