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TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi! HDP'li Pervin Buldan ve Ümit Özdağ da aralarında

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.12.2022
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TBMM’ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi! HDP’li Pervin Buldan ve Ümit Özdağ da aralarında

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın arasında bulunduğu 25 milletvekiline ait 34 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu.

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