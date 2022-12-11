Kılıçdaroğlu'ndan olağanüstü toplantı kararı! Tüm vekiller çağrıldı: Tarih detayı adaylığa yorumlandı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olağanüstü toplantı yapma kararı aldı. Tüm vekillerin katılımının zorunlu olduğu toplantı basına kapalı olarak icra edilecek. Bu gelişme tüm dikkatleri de üzerine topladı. Toplantının 12.12.2022 tarihinde icra edilecek olması ise oldukça dikkat çekici. Bu durum "Kılıçdaroğlu adaylığını mı ilan edecek?" sorusunu da akıllara getirdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grubunu olağanüstü grup toplantısına çağırdı. Saat 09.00'da yapılacak toplantı basına kapalı olarak gerçekleşecek.
CHP Genel Başkanı, Meclis'teki kapalı grup toplantısının ardından öğleden sonra saat 14.00'te de partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.
Parti yönetimi, toplantıların konusuna ilişkin bilgi paylaşmadı.
ADAYLIĞINI MI AÇIKLAYACAK?
Kılıçdaroğlu, 3 Aralık'ta düzenlediği "İkinci Yüzyıla Çağrı" organizasyonunda "Geliyorum ey dünya" diyerek adaylık mesajını vermişti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına açıkça karşı çıkarak, Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'a koşulsuz destek vereceklerini belirtmişti.
Toplantının 12.12.2022 tarihinde icra edilecek olması ise oldukça dikkat çekici. Bu durum "Kılıçdaroğlu adaylığını mı ilan edecek?" sorusunu da akıllara getirdi.
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