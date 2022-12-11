Kılıçdaroğlu’ndan olağanüstü toplantı kararı! Tüm vekiller çağrıldı: Tarih detayı adaylığa yorumlandı

ADAYLIĞINI MI AÇIKLAYACAK?

Kılıçdaroğlu, 3 Aralık'ta düzenlediği "İkinci Yüzyıla Çağrı" organizasyonunda "Geliyorum ey dünya" diyerek adaylık mesajını vermişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına açıkça karşı çıkarak, Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'a koşulsuz destek vereceklerini belirtmişti.

Toplantının 12.12.2022 tarihinde icra edilecek olması ise oldukça dikkat çekici. Bu durum "Kılıçdaroğlu adaylığını mı ilan edecek?" sorusunu da akıllara getirdi.