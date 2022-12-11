6 yaşındaki evlilik soruşturmasına HSK el koydu! Savcıdan skandal hata | Dosyadaki raporu görmezden geldi

H.K.G.'NİN DOĞUM RAPORU DOSYADA ÇIKTI

H.K.G'nın 17 Ağustos 2012'de annesi ile birlikte hastaneye müracaat ettiğinde yaşının küçüklüğü nedeniyle durumun polise haber verildiği, müştekinin o tarihte mağdur olarak polis tarafından alınan ifadesinde 07 Nisan 2012 günü Sancaktepe'de düğün yaparak şüpheli Kadir İstekli ile kendi isteğiyle evlendiğini, yaşının 17 olduğunu belirtmesiyle soruşturma açıldığı öğrenildi.