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Türkiye'nin otomobili TOGG Meclis'te! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bütçe sunumuna TOGG ile geldi

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Giriş Tarihi: 11.12.2022 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022
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Türkiye’nin otomobili TOGG Meclis’te! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bütçe sunumuna TOGG ile geldi

Son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM'deki bütçe sunumuna Türkiye'nin otomobili TOGG ile geldi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Varank, "Biz TOGG'dan izinleri aldık. Bize laf attılar. 'Madem TOGG var. Neden onunla Meclis'e gelmiyorsunuz?' dediler. Biz de Muhalefetin sesine kulak verdik, TOGG ile Meclis'e geldik." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM'deki bütçe sunumuna Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ile geldi.

Bakan Varank'ın konuşmasından öne çıkanlar:

60 yıl önce devrim projesi meclisin önünde son bulmuştu. bugün biz de Türkiye'nin otomobilini meclise getirdik. Gün boyunca burada olacak, değerli vekillerimiz gelip görebilecekler.

BU BİR VİZYON PROJESİ

Bu bir vizyon projesi, böyle bir vizyonu ortaya koyabilecek siyasi proje çok önemli. Baba yiğitlerin, mühendislerin elbette emeği var, ama böyle bir vizyonu ortaya koymak baba yiğitlik gerektiriyor, sayın cumhurbaşkanımız sonuna kadar destekledi.

TEST ARAÇLARINDAN BİR TANESİ

Bu test araçlarından bir tanesi. Üretilen araçların hepsi onay almak için üretilen araçlar. Seri üretim bandından çıkan araç. Onay alındığında bu araçlar satılabilir hale gelecek. Testler devam ediyor. Bunun bir numarası yok, bu bir test aracı.

BAKAN ARKADAŞLARIMIZ BİZİ SIKIŞTIRIYOR

Bakanlıklar bunu kullanmak için sıraya girer diye düşünüyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak Türkiye'de üretilen bir araca binmem gerekir diye düşünüyorum dedim. Bu araçlar çıktığında ben de de bakan arkadaşlarım da bu aracı kullanmak istiyoruz. Zaten bakan arkadaşlarım da bizi sıkıştırıyor.

İNŞALLAH MART'TA HERKES TEST EDEBİLECEK

Grup başkan vekillerimize direksiyona geçin diye teklif ettik. Onlar senin şoförlüğünü görelim dediler. Meclis'te test etme imkânı pek mümkün değil. İnşallah Mart'ta otomobilimizi yollarda gördüğümüzde herkes test edebilecek.

BİZ GURUR DUYDUK.1960'I HATIRLADIK

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ise TBMM önündeki konuşmasında, "Biz gurur duyduk. 1960'ı hatırladık. Devrim otomobilleri bugün hayatımızda olsa herkes gurur duymaz mıydı. Gurur duyuyoruz, ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Eksikleri olabilir ama süreç içinde daha gelişir." ifadelerini kullandı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Bakan Varank'ın yanında TOGG ile birlikte Meclis'e gelen Milliyetçi Hareket Parti Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise açıklamalarda bulunurken gözyaşlarını tutumadı.

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