Türkiye’nin otomobili TOGG Meclis’te! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bütçe sunumuna TOGG ile geldi

BAKAN ARKADAŞLARIMIZ BİZİ SIKIŞTIRIYOR

Bakanlıklar bunu kullanmak için sıraya girer diye düşünüyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak Türkiye'de üretilen bir araca binmem gerekir diye düşünüyorum dedim. Bu araçlar çıktığında ben de de bakan arkadaşlarım da bu aracı kullanmak istiyoruz. Zaten bakan arkadaşlarım da bizi sıkıştırıyor.