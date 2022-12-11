Türkiye'nin otomobili TOGG Meclis'te! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bütçe sunumuna TOGG ile geldi
Son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM'deki bütçe sunumuna Türkiye'nin otomobili TOGG ile geldi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Varank, "Biz TOGG'dan izinleri aldık. Bize laf attılar. 'Madem TOGG var. Neden onunla Meclis'e gelmiyorsunuz?' dediler. Biz de Muhalefetin sesine kulak verdik, TOGG ile Meclis'e geldik." ifadelerini kullandı.
Son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM'deki bütçe sunumuna Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ile geldi.
Bakan Varank'ın konuşmasından öne çıkanlar:
60 yıl önce devrim projesi meclisin önünde son bulmuştu. bugün biz de Türkiye'nin otomobilini meclise getirdik. Gün boyunca burada olacak, değerli vekillerimiz gelip görebilecekler.
BU BİR VİZYON PROJESİ
Bu bir vizyon projesi, böyle bir vizyonu ortaya koyabilecek siyasi proje çok önemli. Baba yiğitlerin, mühendislerin elbette emeği var, ama böyle bir vizyonu ortaya koymak baba yiğitlik gerektiriyor, sayın cumhurbaşkanımız sonuna kadar destekledi.
TEST ARAÇLARINDAN BİR TANESİ
Bu test araçlarından bir tanesi. Üretilen araçların hepsi onay almak için üretilen araçlar. Seri üretim bandından çıkan araç. Onay alındığında bu araçlar satılabilir hale gelecek. Testler devam ediyor. Bunun bir numarası yok, bu bir test aracı.
BAKAN ARKADAŞLARIMIZ BİZİ SIKIŞTIRIYOR
Bakanlıklar bunu kullanmak için sıraya girer diye düşünüyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak Türkiye'de üretilen bir araca binmem gerekir diye düşünüyorum dedim. Bu araçlar çıktığında ben de de bakan arkadaşlarım da bu aracı kullanmak istiyoruz. Zaten bakan arkadaşlarım da bizi sıkıştırıyor.
İNŞALLAH MART'TA HERKES TEST EDEBİLECEK
Grup başkan vekillerimize direksiyona geçin diye teklif ettik. Onlar senin şoförlüğünü görelim dediler. Meclis'te test etme imkânı pek mümkün değil. İnşallah Mart'ta otomobilimizi yollarda gördüğümüzde herkes test edebilecek.
BİZ GURUR DUYDUK.1960'I HATIRLADIK
AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ise TBMM önündeki konuşmasında, "Biz gurur duyduk. 1960'ı hatırladık. Devrim otomobilleri bugün hayatımızda olsa herkes gurur duymaz mıydı. Gurur duyuyoruz, ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Eksikleri olabilir ama süreç içinde daha gelişir." ifadelerini kullandı.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Bakan Varank'ın yanında TOGG ile birlikte Meclis'e gelen Milliyetçi Hareket Parti Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise açıklamalarda bulunurken gözyaşlarını tutumadı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kim Milyoner Olmak İster 11 ARALIK saat kaçta? Batu Alıcı 1 MİLYONLUK SORU NE? Bildi mi? ATV YAYIN AKIŞI
- KPSS 2022/11 TERCİH SONUÇLARI açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 31 bin 183 personel tercihleri belli oldu mu?
- Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman? Fas rakibi kim? 2022 FIFA Dünya Kupası yarı finale kalan takımlar hangileri?
- Bilgi sarmal Türkiye geneli deneme sonuçları NE ZAMAN açıklanacak? TYT deneme sonuçları nereden nasıl öğrenilir?
- O Ses Türkiye 2023 yılbaşı jürileri kimler? O Ses Türkiye'de bir devir kapandı mı? İşte jüri koltuğunda oturacak isimler
- Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru ne zaman yayınlanacak? ATV YAYIN AKIŞI 10-11 Aralık 2022
- Halkbank sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Halkbank Uzman Yardımcılığı, Servis Görevlisi mülakat ne zaman?
- GALATASARAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE | GS Adana Demirspor hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta?
- TRABZONSPOR - KASIMPAŞA CANLI İZLE | 10 Aralık TS Kasımpaşa hazırlık maçı hangi kanalda, saat kaçta?
- DHBT SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2022 KPSS DHBT sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
- FINDIK FİYATLARI 10 ARALIK 2022 | Serbest piyasada fındık fiyatı kaç TL oldu? TMO, Ordu, Giresun, Sakarya, Fatsa, Trabzon...
- İngiltere Fransa maçı saat kaçta? 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final İngiltere Fransa maçı hangi kanalda, ne zaman?